新冠肺炎｜中大醫學院指60歲以上死亡率6.27%　是60歲以下105倍

中大醫學院團隊指截至本月23日，60 歲或以上的新冠肺炎患者死亡率達6.27%，是 60 歲以下患者 0.06%死亡率的 105 倍；而就本港認知障礙症患者感染新冠肺炎進行研究，至7月底的1,700多宗中，有8人是認知障礙症長者，當中4人已經過世，比率達五成，較80歲以上新冠肺炎患者死亡率的兩成高，相信認知障礙症患者的死亡率與免疫系統受損，基因問題等有關，但相關假設仍有待進一步驗證。 為了保持認知障礙症患者的健康，團隊建議照顧者應該保持患者的日常活動，如佩戴口罩到人流較少的地方散步，以及採用網上看診服務等，以減低延遲覆診或斷藥的情況。

中大醫學院醫學教授莫慶堯、院內科及藥物治療學系腦神經科主任莫仲棠領導團隊，與16個國家及地區的大學認知障礙症專家組成症研究團隊，並就安老院及醫院分別建議13項策略，相關建議於在《阿茲海默症及認知障礙症期刊》。

引英國研究指認知障礙症患者死亡率會增加

研究發現，全球長者及認知障礙症患者一旦確診新冠肺炎，死亡風險遠高於一般患者。莫仲棠表示，截至本月23日，60 歲或以上的新冠肺炎患者死亡率達6.27%，是 60 歲以下患者 0.06%死亡率的 105 倍。而至7月底的1,700多宗中，有8人是認知障礙症長者，當中4人已經過世，比率達五成，較80歲以上新冠肺炎患者死亡率的兩成高。英國的數據也有同樣結果，感染新冠肺炎的認知障礙症患者死亡率會增加 2倍，因此團體覺得保護認知障礙症患者不受新冠病毒感染尤為重要。

中大醫學院內科及藥物治療學系腦神經科主任莫仲棠團隊，就安老院及醫院分別建議13項策略。（盧翊銘攝）

感染新冠病毒 身體發炎情況或加劇



團體認為，患有認知障礙症的長者出現較高死亡率較高，可能與患者帶有與阿茲海默症相關的 ApoE4基因有關，因為認知障礙已知是腦部的膠質細胞發炎，若感染新冠病毒後，炎症會進一步失調，對大腦造成影響，不過假設仍要驗證。莫仲棠坦言，外國也有研究指出新冠病毒會攻擊腦部，但香港暫時未有相關的研究。

疫情下不少患者未能夠如期覆診，導致有出現斷藥等的情況。腦神經科專科醫生區頴芝則建議，本港可以採用「遠程醫療」，醫護為病人透過網上看診，可以確保疫情期間繼續為患者提供適切的護理。

中大醫學院與16個國家及地區的大學認知障礙症專家組成症研究團隊。（盧翊銘攝）

長者不活動筋骨會變得僵硬

同時認知障礙症患者應該保持運動，內科及藥物治療學系老人科主任郭志銳指，當長者不活動筋骨會變得僵硬，容易跌倒，「可能你無呢個病（新冠肺炎），但就有其他病。」他建議照顧者可以保持患者的日常活動，如佩戴口罩到人流較少的地方散步。

吳女士需要照顧一對患者認知障礙的父母，在疫情期間她有繼續讓父母外出如去公園。由於職業治療需要暫停，她便改為在facebook上與父母一同參加活動，如學習畫粉彩畫等，以保持社交及治療。