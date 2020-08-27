新冠肺炎｜政府將就放寬社交距離措施刊憲　周五零時起直至9月3日

政府將刊憲，逐步有序放寬社交距離措施，措施將於明天（28日）零時零分起生效，為期七天，直至9月3日。 食肆可以提供堂食至晚上9時，戲院、美容院和部分涉及較少身體接觸活動的戶外運動場所在有條件下開放。在郊野公園和特別地區的戶外公眾地方可豁免佩戴口罩。公眾地方繼續禁止二人以上的群組聚集。

食物及衞生局局長陳肇始日前表示，周五（28日）起有限度放寬食肆堂食至晚上9時。（余俊亮攝）

食物及衞生局局長陳肇始前天（25日）表示在疫情新常態下，政府即將分階段放寬防疫措施。

政府今天將刊憲，逐步有序放寬社交距離措施，明天零時零分起生效，為期七天，直至9月3日。

放寬措施包括食肆堂食延長至晚上9時，食肆内的顧客數目，在任何時間均不得超過通常座位數目的一半，最多二人一桌，餐桌之間至少有1.5米距離，或設有隔板作出有效分隔。酒吧仍須關閉，餐飲處所內繼續不得進行現場表演及跳舞，卡拉OK活動及麻將天九活動須暫停。就餐飲業務處所的其他規定及限制維持繼續，包括處所內人士除飲食外必須一直佩戴口罩、為進入處所的人士量度體溫、提供消毒潔手液等。

【8月28日起放寬措施】包括郊野公園不用配戴口罩等，因風險較低且有助身心健康。（馬煒傑攝）

戲院、美容院和部分涉及較少身體接觸活動的戶外運動場所在有條件下開放。戲院出售的戲票及供佔用座位不得超過座位數目的一半，同一行座椅中不可有連續超過兩張座椅被佔用，戲院內不得飲食，以及在播映完畢須進行清潔和消毒等。

美容院只能為已預約的客人提供服務，員工須一直佩戴防護裝備，例如口罩，以及面罩或護目鏡，每次服務客人後須消毒，每個被分隔的服務範圍不能多於二人等。

部分涉及較少身體接觸活動的戶外運動場所重開，包括運動場的跑道、網球場和網球練習場、高爾夫球場、高爾夫練習場和練習草坪、草地滾球場、射擊場、射箭場、單車公園、騎術學校和無線電控制模型飛機場，市民在運動前及運動後須佩戴口罩等。

▼8.28重新開放場所▼

除獲豁免 公眾地方繼續禁止二人以上的群組聚集

在郊野公園和特別地區的戶外公眾地方可豁免佩戴口罩。除獲豁免者外，公眾地方繼續禁止二人以上的群組聚集。

其他599F章下的表列處所繼續需要關閉，包括遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、戲院以外的公眾娛樂場所、派對房間、夜店或夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所、按摩院，以及泳池。