新冠肺炎｜重開運動設施詳情　跑道、網球場將開放　足球籃球無份

本港第三波新型冠狀病毒肺炎疫情稍為回落，政府不少公共設施亦陸續恢復。康樂及文化事務署今日（27日）公布，部份戶外康樂場地分別於周六（29日）及下周一（31日）重新開放。周六重開的為運動場的跑道，但只限緩步跑活動；下周一重開的則包括網球場、草地滾球場等；而體育館、足球場、籃球場、兒童遊樂設施、戶外健身設施則繼續暫停開放。 另外，公共圖書館的自助圖書站和還書箱將於下周三（9月2日）重開，各公共圖書館、自修室、流動圖書館將繼續暫停開放至另行通告。

康文署表示，運動場的跑道將於周六起重新開放，供市民進行緩步跑活動，而九龍仔運動場跑道則將於9月7日重開。於下周一起，重開的戶外康樂場地包括網球場、草地滾球場、牛池灣公園射箭場、石澳障礙高爾夫球場，以及屯門康樂體育中心內的射箭場、高爾夫球發球練習場及練習草坪。市民可於周日（30日）起，使用康體通在網上預訂上述重開的收費設施。

當局又指，重開的康樂設施亦會採取特別措施，包括限制球場或球道逗留人數、運動場緩步跑入場人數、暫停開放觀眾席、取消團體作賽，以隔球道方式開放設施。此外，該署會在場地擺放消毒地毯、提供酒精搓手液及加強清潔措施。

至於其他陸上及水上康樂場地，以及取消期間舉行的康樂及體育活動，則繼續暫停開放直至另行通告，設施包括體育館、足球場、籃球場、兒童遊樂設施、戶外健身設施、長者健身園地、燒烤爐、水上活動中心、公眾游泳池及泳灘等。

▼8.28重新開放場所▼

文化設施方面，位於港島東體育館休憩處、香港文化中心和大圍村南道的自助圖書站，以及設於香港公共圖書館和港鐵中環、九龍塘和南昌站的還書箱將於9月2日恢復運作。在圖書館暫停開放期間，還書箱將24小時或按所在處所的開放時間提供服務。公共圖書館將繼續提供電子書及電子資料庫等網上服務。

康文署亦會繼續暫停開放其他文化設施，包括所有表演場地、博物館、公共圖書館及附設之學生自修室、流動圖書館，以及音樂事務處的音樂中心。表演場地將不會早於9月底前開放作現場演出，康文署原定於9月份舉辦的演藝節目及電影放映將會暫停。位於表演場地的城市售票網售票處和附設的自助取票機亦繼續暫停開放，城市售票網則維持網上及流動應用程式購票及票務熱線服務。

當局強調，會繼續密切留意有關情況，並適時檢視以上安排。