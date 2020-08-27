新冠肺炎｜増21宗確診4宗無源頭　西九龍總部警中招　累計9警染疫

本港新冠肺炎疫情緩和，本港今日（27日）新增21宗確診個案（#4736至4756），當中18宗屬本地個案，有4宗為無源頭個案，包括一名駐守西九龍警察總部的警察（#4756），約有10名密切接觸者，至今累計9名警員確診。另外今日有十多宗初步確診。

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，21宗新增確診個案中有18宗屬本地個案，13宗與家人群組或朋友聚會有關，4宗個案無源頭，分別是日間的士司機（#4742）、駐守西九龍警察總部的警察（#4756）、超市職員（#4741）及一名退休人士（#4746）。

張竹君表示，該名確診警察主要於西九龍區工作，家住住西沙路，工作時有戴口罩，曾與同事一同用膳，約有10名密切接觸者。

一名駐守西九龍警察總部的警察（#4756）確診，該名警察於西九龍區工作，約有10名密切接觸者。（資料圖片）

至於匡智梨木樹宿舍就再多一名社工在檢測中心確診；另有一名院友被送往亞博館社區治療設施後，於25日嘔吐，被送住瑪嘉烈醫院，今日初步確診。

另外，本港今日有3宗輸入個案，分別是編號#4736從英國經土耳其於25日回港、#4737從埃塞俄比亞來港，為機組人員，25日回港及一名#4750巴基斯坦人士，於26日回港。