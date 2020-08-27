新冠肺炎｜馬會場外投注站周六重開　不設投注服務僅供處理戶口

本港第三波新型冠狀病毒肺炎疫情稍為回落，各類服務亦陸續恢復。香港賽馬會今日（27日）宣布，由周六（29日）起於非賽馬日重開埸外投注處。惟鑑於公共衞生考慮，場外投注處暫不會提供賽馬及足球投注服務，也不會播放任何足球賽事；只提供開設或重啟投注戶口、兌換現金券或中獎彩票等服務。 馬會指投注處的職員會在服務櫃位為顧客提供服務，從而減少與顧客的接觸。場外投注處會實施嚴格的公共衞生措施，包括體溫檢查、外科口罩佩戴、保持足夠的社交距離及定時進行清潔及消毒。

▼8.28重新開放場所▼

馬會早前因應疫情，暫時關閉所有場外投注處。該會指明白顧客需要在馬季開鑼前，處理投注戶口事宜及辦理其他服務，故在平衡了目前疫情狀況及政府逐步恢復公共服務等因素後，決定由8月29日起於非賽馬日重開所有埸外投注處，開放時間為中午12時至晚上8時。

然而場外投注處重開後，亦暫不會提供賽馬及足球投注服務，僅提供馬會電子錢包設定、開設或重啟投注戶口、兌換現金券或中獎彩票、投注戶口存款或提款，以及轉帳設定的服務。

馬會又指，所有顧客在進入場外投注處前須接受體溫檢查，並須在場內佩戴外科口罩；亦須遵守社交距離及群組聚集限制。為避免場外投注處內聚集人羣，顧客須於使用服務後離開場外投注處。

另外，鑑於場外投注處將周六重開，馬會宣佈所有受影響彩票或現金券的有效期將延長至2021年1月31日。顧客可於有效期內攜同有關彩票或現金券前往各場外投注處辦理手續。此外，於周六或之後購買的彩票或現金券，有效期將按照博彩規例所訂明，即彩票及現金券的有效期分別是60日及180日。