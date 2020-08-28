晚市堂食放寬　工程專家：換鮮風裝置需十萬　可先測二氧化碳濃度

政府日前宣布放寬防疫措施，當中包括今日（27日）起晚市堂食放寬至晚上9時。醫學專家袁國勇及許樹昌均建議，食肆應增加通風換氣設備，惟飲食業界普遍認為，難以做到每小時換氣6次。 理大屋宇設備工程學系副教授梅國威接受《香港01》訪問時坦言，加裝鮮風機抽風系統的確能增加換氣量，但成本或會高達10萬元，電費額外增加兩成以上。他建議，可用數百元購買二氧化碳測量儀，測量濃度是否可接受，並盡開廚房的抽風系統，從而能增加樓面的通風量；長遠而言，政府應為食肆提供資助加裝通風設備及額外電費補貼，從而能更針對性地改善室內空氣質素。

理大屋宇設備工程學系副教授梅國威建議，一般食肆可透過測量室內二氧化碳濃度，從而判斷該環境的通風效果。（盧翊銘攝）

一般食肆每小時換氣兩次 六次為醫院病房標準

港大微生學系講座教授袁國勇早前建議，食肆要改善空氣流通，起碼每小時換氣6次。中大呼吸系統科講座教授許樹昌則認為，每小時換氣6次屬醫院規格，食肆難以做到，但希望食肆可加裝小型抽氣扇或高效空氣過濾機。

對於通風換氣的標準，坊間及飲食業界存在不少疑問，究竟何謂「每小時換氣6次」？理大屋宇設備工程學系副教授梅國威解釋，每小時換氣量（Air Change per Hour, ACH）只是室內通風效能的其中一項標準，而且計算方法不一，醫院的一般病房設計標準為6 ACH，手術室等高危空間更會達到20 ACH以上，但醫院設計時還會考慮空氣流動、正負壓等標準，整體要求相當高。

惟對於一般辦公室、食肆或家居來說，不會如設計病房時的通風標準般嚴格。就具有中央冷氣系統的食肆而言，大部份設有換氣功能，但為了節省能源，一般七成空氣屬於內循環、另外三成屬於換氣鮮風。梅國威指，該些食肆一般為2 ACH，若要做到6 ACH，即是鮮風量至少要增加兩倍，由此電費開支亦要相應增加逾倍；夏天抽鮮風時，需要壓低室外空氣的溫度，耗電量會更高。

圖為理大屋宇設備工程學系實驗室的測量工具。梅國威指，添置二氧化碳濃度測量民用儀器的成本不高，低至數百元已有交易。（盧翊銘攝）

梅國威認為，對於辦公室及食肆，實際上可透過量度二氧化碳濃度，從而判斷室內通風效能，而且是最直接有效測試、可普及測量鮮風量的做法，每小時換氣量（ACH）並非唯一標準。他解釋，二氧化碳濃度的數字愈低，代表該處的通風效能愈好：

一般室外環境：400 ppm 一般辦公室室內環境：800 ppm至1,000 ppm 一般食肆室內環境：1,200ppm

數百元購設備 測二氧化碳濃度是否可接受

梅國威說，一般餐廳食肆可透過購買二氧化碳濃度測量儀器，從數值可得知該環境的通風效能是否良好；一般市民可循坊間商鋪或網上途徑購買相關儀器，成本一般只需數百元至數千元。他表示，一般食肆的二氧化碳濃度若能保持在1,000至1,200 ppm，通風效能已可算接受。

若要額外加裝中央鮮風機或抽風機系統，梅國威估計成本至少需要8萬元至10萬元成本，完成安裝啟用後，還需要多付額外兩成至三成電費開支；此舉雖能顯著增加通風量，並非每間食肆都能負擔。

梅國威建議，較折衷但有效的做法，便是加以利用廚房的抽風系統。對於開放式廚房的食肆來說，可透過開盡廚房抽風機，從而帶動樓面的通風量；非開放式的廚房則可透過打開連接樓面的門，達致同樣抽風效果。但梅補充，上述做法的缺點是部分廚房抽風機的噪音較大，導致相對嘈吵。

梅國威指，應用空氣淨化設備時要十分小心。（盧翊銘攝）

紫外線消毒需小心 過量或致皮膚癌

至於短暫開門或開窗能否達到換氣效果？梅國威說未必一定有效，需視乎室外風向、空氣質素而定。部份物業管理公司或會加裝空氣淨化系統，甚至有產品聲稱透過紫外線UV殺滅空氣中的病毒，梅國威指，應用相關設備時要十分小心，例如人體被過大能量UV照射時或會如長時間曬太陽般灼傷皮膚，過量攝取甚至會引致皮膚癌；至於能否殺滅病毒，則要視乎該設備所對應的病毒，是否與預期希望殺滅的病毒一致。

一般家居環境方面，梅國威指，雖然家用冷氣機沒有換氣功能，一般屬於內循環，但由於不屬於密封環境，人流遠較辦公室、食肆低，仍有門縫、窗縫等通風位，因此毋須太擔心換氣通風問題。但他警告，部分劏房的居住環境較差，通風效能不佳，呼籲當局必須正視相關問題。

梅國威：「相信袁國勇教授的Message（訊息）係希望食肆增加鮮風量，叫一個微生物學家去睇工程，對佢係唔公平。」（盧翊銘攝）

正研發檢測系統

對於坊間有聲音批評袁國勇每小時換氣6次的建議，梅國威為其說法平反：「相信袁國勇教授的Message（訊息）係希望食肆增加鮮風量，叫一個微生物學家去睇工程，拎住個6次個數嚟捽，對佢係唔公平。」

長遠而言，梅國威建議政府應考慮向食肆提供資助，補貼加裝通風系統及補貼電費，效果會更直接。他透露，目前已研發一套空氣質素及通風效能檢測系統，成本遠較現時的專業儀器低，即將於稍後發布。