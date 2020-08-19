新冠肺炎｜袁國勇倡食肆每小時換氣六次　工程學者：一般設備難達

因應本港爆發第三波疫情，政府昨日宣布延長多項防疫措施，包括二人限聚令、公眾地方戴口罩、12個表列處所停業令及晚市堂食禁令等，至8月25日。港大微生學系講座教授袁國勇認為，現在放寬措施會相對危險，建議食肆要改善空氣流通，起碼每小時換氣6次。

理大屋宇設備工程學系副教授梅國威今早（19日）在商台節目表示，餐廳可以考慮透過增購鮮風機、加強抽風系統增加通風量，以每月約1萬元電費的餐廳為例，會增加兩成至三成電費。但他相信一般設備很難達至每小時換氣六次的標準，電量開支亦會十分昂貴。