新冠肺炎｜袁國勇倡食肆每小時換氣六次　工程學者：一般設備難達

撰文：鄺曉斌
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因應本港爆發第三波疫情，政府昨日宣布延長多項防疫措施，包括二人限聚令、公眾地方戴口罩、12個表列處所停業令及晚市堂食禁令等，至8月25日。港大微生學系講座教授袁國勇認為，現在放寬措施會相對危險，建議食肆要改善空氣流通，起碼每小時換氣6次。
理大屋宇設備工程學系副教授梅國威今早（19日）在商台節目表示，餐廳可以考慮透過增購鮮風機、加強抽風系統增加通風量，以每月約1萬元電費的餐廳為例，會增加兩成至三成電費。但他相信一般設備很難達至每小時換氣六次的標準，電量開支亦會十分昂貴。
▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼
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袁國勇日前表示，愈來愈多研究顯示，新型冠狀病毒可在短距離空氣傳播，因此食肆要先改善空氣流通情况，才能考慮放寬限制，例如每小時換氣六次。
梅國威今早表示，餐廳可用簡單儀器量度二氧化碳濃度，以測試通風程度是否足夠，一般而言，室內環境的二氧化碳濃度為1200ppm，食肆可透過增購鮮風機增加通風量，令濃度下降。
梅國威認為，餐廳食肆可以負擔稍微改善通風換氣，但一般設備很難達至每小時換氣6次，而一般手術室、負壓病房為每小時換氣12次。他續指，安裝或加大抽風系統後，尤其在夏天時電量開支會十分昂貴，以每月約1萬元電費的食肆為例，會增加兩成至三成電費；而單靠增購鮮風機放置在餐廳內，不能有效換氣。
理大屋宇設備工程學系副教授梅國威。（理大網頁）