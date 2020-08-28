肺炎口罩｜星之子陳易希研Coolmax口罩　放雪櫃後有一小時冷感

本港第三波新型冠狀病毒肺炎疫情稍為回落，市民仍須配戴口罩外出。「星之子」陳易希再有新研發，推出全港首創冰凝口罩，有助降低一般即棄口罩的悶熱感，放置冰箱內冷凍後更可維持約一小時冰涼感，口罩內層亦採用特別物料，有助散熱。 產品將會以套裝形式出售，包括一個可重用冰凝口罩、10片過濾芯、UV消毒袋，預售價為198元，周五（28日）中午12時起於網站預售。口罩有五種顏色選擇，設有成人及中童尺寸。

改變口罩無散熱排汗功能

本港第三波疫情爆發期間曾現多個地盤群組，陳易希指，發現有不少人在炎熱天氣下戴口罩感到十分辛苦，尤其在戶外工作的人。他認為市面上大多數布口罩著重過濾及殺菌效果，一般不具備散熱排汗功能，因此構思研發可令人降溫及快速蒸發汗水的口罩，從概念構思到研發共花了兩個多月時間。他又期望日後有機會與不同機構合作，幫助戶外工作者。

可換濾芯 達KN95標準

陳易希提到，口罩為四層設計，最外層使用「醫療級光觸媒原料」，配合獨有UV消毒袋備有殺菌功能，物料亦備潑水效果，阻止外來飛沬滲入口罩。第二層為「冰感物料低溫墊」，放置冰箱內冷凍後可維持約一小時冰涼感。第三層為可更換、經國際雙重認證「過濾芯」，達KN95標準，即可過濾到99.6%的病毒，過濾芯能夠使用三至五天，但若外出超過八小時即需要更換過濾芯。

口罩可洗重用 換濾芯

他指，口罩可清洗重用50次，但他提醒，過濾芯不可清洗，在清洗前需先把過濾芯取出，又建議避免使用洗衣機清洗，應用肥皂手洗。而口罩最內層為「Coolmax布料」，比一般布料能夠更快速蒸發呼出的水氣，帶走熱力增加涼快感。

除了冰凝口罩，套裝亦附有獨有的UV消毒袋，用家在吃飯或使用後可以放置口罩入內，同時開啟UV燈催化口罩面層的光觸媒第料進行消毒。

▼8.28重新開放場所▼

台灣進口光觸媒物料 口罩內地廠房生產

與陳易希合作研發口罩的製衣商人李耀明指，光觸媒物料由台灣進口，內地廠房生產，設計期間亦多次改良，希望達至最佳效果， 在選用冰凝物料期間需要平衡透氣度以及冰涼感。

產品將會以套裝形式出售，包括一個可重用冰凝口罩、10塊過濾芯、UV消毒袋，預售價為198元，周五（28日）中午12時起於網站預售。口罩有五種顏色選擇，配合不同圖案設計，另設有成人及中童尺寸，可調較耳繩鬆緊度。如日後有需要添置過濾芯，亦可單獨購買，20片售70元。