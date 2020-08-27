新冠肺炎｜徐德義：流汗、氣喘活動可免戴口罩　拒向死者家屬道歉

新冠肺炎疫情近日放緩，政府明日（28日）起放寬部份措施，包括於戶外做運動時，可毋須佩戴口罩，不過政府沒有詳情列明，哪些活動可豁免戴口罩。就此，食物及衞生局副局長徐德義表示，難以每種活動情況詳細寫在法律內，故原則上，只要在室外做體力消耗活動，出現「流晒大汗、喘晒氣」等情況，都可毋須戴口罩。 徐德義又稱，9月1日會展開全民檢測計劃，由醫護負責採樣，現時已有逾5,000名醫療人員報名，呼籲市民參與。第三波疫情下，有不少病人離世，有專家指疫情爆發源於豁免檢疫人士，將病毒帶進社區。對於政府會否就檢疫措施失當道歉，徐德義在記者追問下，沒有回應問題，只稱政府在過程中，已齊心協力將病情壓縮，將嚴重程度減少。

▼8.28重新開放場所▼

徐德義表示，過去政府嚴厲要求市民，在不同場合佩戴口罩，但理解到部份市民希望在室外做運動，政府考慮到相關需求，故放寬口罩令規定。他表示，難以每種情況及活動，都寫於法例上，因此以概括的寫法指出，做相當消耗體力的活動時，可豁免戴口罩。他續指，原則上只要花費體力，「流晒大汗、喘晒氣」，都毋須戴口罩；而一些重型戶外工作，體能勞動工作，執行人員都會認為屬合理辯解。

徐德義認為，是次安排可便民，給予市民彈性，實際執法時，執法人員會視乎個別情況處理。他又稱，並非不鼓勵市民不戴口罩，而是按照情況處理，假如人多、空氣不流通，又出現產生大量飛沫的清況，市民都要戴口罩。

政府將於9月1日推行全民檢測，徐德義表示，將由醫護負責採樣，已超過5,000名醫護人員報名。他又稱，雖然疫情漸漸緩和，但不代表檢測沒有意思，強調「搵到一個多一個」，認為對疫情有一定貢獻，希望市民可參與計劃，保障自己及家人。他又指，全民檢測只是政府檢測策略中的一個元素，還有其他元素，如醫院檢測、對高風險群組檢測。