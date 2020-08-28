721事件｜監警會梁定邦：詮釋見仁見智　前國際專家：圖篡改歷史

7.21元朗事件發生逾一年，香港警方周三（26 日）拘捕13名「非白衣人」，包括當日受傷的立法會議員林卓廷，並控告林卓廷等共7人參與暴動。新界北總區刑事總部高級警司陳天柱同日交代案情時，稱事件是由持不同意見及派別人士的對峙及聚集演變成為的暴力衝突事件，指「無差別襲擊」是不正當描述、「雙方勢均力敵、旗鼓相當」，當中不少描述，與監警會報告有很大出入。

曾點評監警會「權力及獨立調查能力不足」、已退出其國際專家小組的英國社會學家Clifford Stott周四（27日）在Twitter上表示，認為警方的行為明顯要改寫歷史，以符合警方將示威者描繪成「非理性暴徒」的想法，又指警方與特區政府正聯合打擊香港的民主運動。

監警會主席梁定邦則指，他人如何詮釋監警會報告，是見仁見智。警務處處長鄧炳強回應陳天柱言論，亦指「不必要的評論，不需要去講。」