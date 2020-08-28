全民檢測｜楊潤雄籲學校促師生家長齊檢測　去信促教學生守法

港府將在下周二（9月1日）推行全民檢測，教育局局長楊潤雄今日（28日）在facebook呼籲師生、家長參與檢測；另他分別向全港中、小學及幼稚園的校長及老師發信。致中小學信件大部分內容相同，他形容教育界2019/20學年面對前所未有的挑戰，由社會事件到新冠肺炎，學界不時要反思教學模式能否跟上社會變化，以及如何加強價值觀教育等。他感謝老師過去一年的付出，希望學生學習感恩、珍惜相聚及學習機會。 另外，信件內強調學校須幫助學生從小培養國民身份認同和守法意識，隨着《香港國安法》實施，教育局將繼續支援學校，協助學生認識《憲法》、《基本法》，了解「一國兩制」和國家安全的重要性。

教育局局長楊潤雄今日分別向全港中、小學及幼稚園的校長及老師發信，感謝老師的付出，希望學生學習感恩、珍惜相聚及學習機會。（資料圖片／鍾偉德攝）

建議學校教導學生分析媒體資訊真偽

楊潤雄致中小學信件中皆提到，教育局本學年將繼續推「感恩珍惜、積極樂觀」主題，希望學生在新學年訂下承諾，反思在疫情中的體會。他形容疫情對小學生學習及生活帶來影響，但同時提供一個難得學習機會，讓中小學生了解擁有並非必然，要學習感恩，珍惜與親友相聚時刻及學習機會。他又說，網上流傳的疫情資訊或令學生產生焦慮及壓力，建議學校教導學生正面思考，分析媒體資訊的真偽，不隨意轉發未經查證的訊息。

另外，信中提及學校課程檢討專責小組將向教育局提交最後報告，局方在仔細考慮報告內容及社會不同人士意見後會作跟進。

教育局局長楊潤雄facebook呼籲師生、家長同心抗疫、積極參與檢測。（「楊潤雄」facebook截圖）

學校須助學生培養國民身份認同、守法意識



此外，楊潤雄在信中要求中小學校長及老師，須幫助學生「從小培養國民身份認同和守法意識，在校園遵循校規，在社會遵守法律，成為負責任的良好公民和國民」。他又說，「維護國家主權，安全和發展利益是香港特區的憲制責任，亦是全港市民，包括學校教職員和學生的共同義務。」

因應《香港國安法》已實施，他透露教育局將繼續透過教學資源配合不同學習活動，支持學校教導學生正確認識《憲法》和《基本法》，「一國兩制」和國家安全的重要性。

幼稚園沒提《香港國安法》 籲教幼兒感恩醫護付出

至於致幼稚園的信件中，楊潤雄沒提及《香港國安法》，只表示本學年開學情況有別往年，或加重老師壓力，感謝老師及家長合作助學生在疫情下家中學習。他又說，本學年教育局將繼續推「感恩珍惜、積極樂觀」主題，希望老師及家長教導幼兒珍惜生命，讓幼兒明白疫境下醫護、清潔工等各行業人士的付出，懂得感恩。