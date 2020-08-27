新冠肺炎｜教育局晤小學商開學　校長期望9月內可分階段復課

教育局局局長楊潤雄今日（27日）與中小學校長代表會面，商討新學年安排。有參與小學會議的資助小學校長會名譽主席張勇邦會後透露，實際復課日未定，惟學界期望在9月內分階段復課。當中小一新生、小五及小六學生在中學復課後，先恢復上半日制，讓小六生趕及考升中呈分試。 張勇邦又說，由於小學生自理能力較弱，教職員與學童接觸較多，將鼓勵全體教職員、學生及家長參與全民檢測，而日後學生向學校填寫的健康申報中，亦會考慮加入有否接受檢測的欄目，希望令家長對復課有更大信心。

資助小學校長會名譽主席張勇邦表示，會面上未有作實小學復課日期，但教育局表明會給予學校至少兩星期時間準備。（資料圖片／盧翊銘攝）

資助小學校長會名譽主席張勇邦表示，會面上未有作實小學復課日期，但教育局表明會給予學校至少兩星期時間準備。他說，初步預計在中學復課後，小學會分兩階段復課，當中小一、小五及小六學生會率先復課，約一星期後則加入小二至小四。



料學校可彈性安排小一生上課時間 未必一周返足五天

張勇邦解釋，由於部分小六生在小五時未考首次升中呈分試，時間相當緊迫，部分學校有意安排小六生在復課約一周後考試。而小一新生需要適應小學生活，故學界亦希望成為讓他們優先回學。張預計，教育局會預留彈性，讓學校自行按校本情況決定小一生的上課時間、日數及內容。

他舉例指，小一生在復課初期未必每星期上足五天課，上課時間亦有機會「返早些、放遲些」，避開與小五、小六生，減少人流接觸；而小一課堂未必全是教學，亦可能有活動，協助學生適應小學生活，認識老師等。

張勇邦：小學師生接觸較多 鼓勵全港小學教員、師生參與全民檢測



張勇邦又透露，曾建議教育局安排外展隊在復課前為老師做檢測，惟政府人手難以安排，故建議全港小學教職員、學生及家長接受港府在9月1日起推行的全民檢測，而學校日後或在復課的健康申報表中加入曾否參加全民檢測，希望增加家長對復課的信心。

是次全民檢測的化驗工作由中央負責，有醫生及專家公開質疑全民檢測安排，並表明不會參與，被問到是否擔心建議會引起爭議？張勇邦強調，只是建議師生參與，非強迫。他解釋，大部分小學生自理能力不如中學生，老師不時需要協助學生整理書包、文具等，擔心萬一校內有隱性患者，較易出現爆發。

張勇邦又透露，曾建議教育局安排外展隊在復課前為老師做檢測，惟政府人手難以安排，故建議全港小學教職員、學生及家長接受9月1日起推行的全民檢測，希望增加家長對復課的信心。（資料圖片／鄭子峰攝）

消息：教育局將安排港台每日下午播教育電視



另有與會校長透露，教育局將更新復課指引，提及一些新安排及建議，如建議學校購買隔板，為恢復在校午膳作準備；而教育局亦計劃安排港台31，在9月起每日下午3時播放教育電視，方便學生在家學習等。

雖然今日會面上未有幼稚園代表，但教聯會副主席、荃灣商會朱昌幼稚園校長林翠玲透露，本周與教育局會面時，預計幼稚園可「緊貼著」中小學復課，最早有望在9月內，由學校自行決定是否復課。