新冠肺炎｜foodpanda外賣員一家四口染疫　丈夫離世　次子有抗體

本港第三波疫情有回落，但今日（28日）的10宗本地個案確診個案，3宗未有源頭並涉及一個家庭群組。其中一名未知感染源頭的病人是將軍澳foodpanda的外賣員（個案#4762），其丈夫（#4763）也染疫，他於在前日（26日）送院無知覺，死後才確診，而其30歲的長子（#4761）亦確診。衞生署追查後發現，外賣員的另一名22歲的兒子有病毒抗體。

今新增13宗確診個案，其中10宗是本地個案，7宗有關連個案中，7宗有關連個案中，3宗無源頭，當中包括一名已經離死的男子，他於前日到將軍澳醫院時已無知覺，死後才確診，個案列為#4763，其54歲的太太今日亦確診，個案編號#4762。而他們的30歲兒子亦同樣染疫，個案編號為#4761。

經過追查，夫婦的另一名女兒及22歲次子的檢測結果呈陰性，但次子卻有新冠病毒抗體，未知早前是否曾經染病。至於誰人最早發病？

Foodpanda外賣員（#4762）於8月2日發病，是已確診家庭成員當中最早發病一人，而長子則為8月13日發病，正追查只有抗體無發病次子的感染途徑和發病日期。由於外賣員在工作期間有戴手套，而且與顧客接觸時間短，故不會視顧客為緊密接觸者。

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