【新冠肺炎】防疫措施放寛　市民仍須自律

新冠疫情第三波稍有回落，政府逐步放寛防疫措施，周五（28日）起延長食肆堂食時間、重開部分已關閉場所，以及豁免部分場合下戴口罩的要求等。市民或許會為慢跑行山不必再戴口罩，或者終於可與朋友相聚吃晚飯而高興，但在防疫期間市民仍須保持自律，防範疫症再度爆發。政府亦須把握疫情的短暫「小休」，在防疫措施上張弛有度。

大部分市民早上在觀塘海濱花園仍戴口罩做運動，有市民表示雖然辛苦，但習慣了戴口罩，疫情未過不敢鬆懈。（陳家怡攝）

研究放寛其他場所

經歷多個星期的暫停營業，部分處所如戲院、美容院及身體接觸較少的戶外運動場可以重開。雖然近日疫情回穩，但除以上獲政府放寛的地點，現時仍有不少場所正暫停營業，例如遊戲機中心、健身中心、遊樂場所等，不少行業生意依然大受打擊。考慮到政府以室內靜態場所，以及較少身體接觸活動的戶外運動場所，政府亦可同時研究其他場所是否同樣有放空間，讓業界可以藉每日確診數字下跌同時，讓業界維持一定收入。

其他被政府關閉的處所，也可以嘗試參考食肆做法，有限度開放營業。政府以有條件方式重新讓餐廳在晚市營業，維持任何時間入座率不起過一半、最多只能二人同桌、每張餐桌保持1.5米距離等，政府同時可研究限定健身中心、康樂文娛地點等的上限人數，訂定隔板、座位要求等，有限度重開其餘處所。

大部分市民早上在觀塘海濱花園仍戴口罩做運動，有市民表示雖然辛苦，但習慣了戴口罩，疫情未過不敢鬆懈。（陳家怡攝）

市民繼續保持自律

不止部分營業地點可獲放寛開放，政府亦宣布放寛部分情況下的強制戴口罩要求。例如措施放寛後，市民郊野公園可以無須戴口罩，而在戶外進行消耗體力的體能活動時亦可獲豁免。然而何為體能活動，局方表示無法一一表列，只舉例跑步或球類活動等可視為體能活動，但散步或伸展「拉筋」等則難以獲得豁免。

措施放寛後，市民可能再聯群結隊出發到效野公園，或依舊維持運動習慣。局方既無法看守每條山徑、每個公園，誠然也不可能時刻檢查每個不戴口罩的市民是否在做運動。近日確診人數維持雙位數，雖然確診數字下降，但要輕言疫情結束也言之尚早。防疫始終依靠市民自律，防疫措施放寛甚或營業場所重開，也不代表本港已遠離疫症威脅，社會仍要謹慎防範疫情反彈。