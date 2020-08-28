新冠肺炎｜鰂魚涌Pret A Manger兼職收銀學生染疫　地產代理中招

新冠肺炎疫情未止，今天（28日）新增13宗確診個案，確診者中包括一名19歲學生及一名47歲地產經紀，該名學生於鰂魚涌快餐店Pret A Manger做兼職收銀，而地產經紀就在尖沙咀豪宅港景峰工作。 另外，一名於元朗壽富街謝建華醫生診所工作的護士初步確診，該診所的醫生、護士、清潔員共7人都要送往檢疫，而在8月24至26日到診所求醫的病人要做病毒檢測。

地產經紀曾到國際金融中心、美孚

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，一名19歲學生（第4757宗個案）及一名47歲地產經紀（第4764宗個案）確診，二人都屬於無源頭個案。該名學生8月21日起發病，有一段時間沒有上學，但在鰂魚涌快餐店Pret A Manger做兼職收銀，張竹君稱她不用處理食物，雖然會接觸到公眾人士，但難以確定源頭，而她同店的同事會做檢測，該店則需關閉及消毒。

至於地產經紀於8月19日發病，他在尖沙咀豪宅港景峰商場的地產代理公司工作，被問到他有無帶客人睇樓盤，張竹君稱他在潛伏期有到尖沙咀、中環國際金融中心、美孚，也有與同事共膳，部分人屬密切接觸者。

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元朗護士初步確診 家人檢測也呈陽性

另外，一名於元朗壽富街謝建華醫生診所工作的護士初步確診，由於他在26日發病，當局會追蹤24日至26日到診所求醫的病人，安排他們做病毒檢測。張竹君稱，該護士不需密切接觸病人，例如取病人的拭子，他最後上班日是26日，他的家人也初步確診。該診所的一名醫生、五名護士、一名清潔員共7人都要送往檢疫。

另外，匡智梨木樹宿舍一名院友昨天初步確診，今天確診，個案編號是第4758宗，該院舍今天再增一人初步確診，其24號曾檢測呈陰性，到亞博檢疫後不適，現時初步確診。

員工最後上班日為上周五

《香港01》記者今午到鰂魚涌英皇道友邦香港大樓地下的Pret A Manger分店視察，發現該店已關門暫停營業，店內雪櫃中的食物亦全部清空，只剩下樽裝飲品。

另外，該店門外亦貼出告示，證實該分店其中一名員工確診，在知悉該員工確診後，該分店已於昨日（27日）關閉。該名確診員工的最後上班日為本月21日（上周五）；而分店所有員工會進行14日自我隔離，他們完成隔離回到工作崗位前，將需進行檢測。告示又指，該分店將關閉不少於72小時進行徹底消毒及清潔，暫時未確定重開日期。

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