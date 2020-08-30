DSE2021｜調查：近九成考生完成一半通識IES　逾六成教師反對取消

2021文憑試考生受新冠肺炎疫情影響，已停課多月，考評局正研究如何調整來年的考核。有消息指，考評局考慮取消佔分通識科總分約20%的獨立專題探究（IES） ，惟有中學生組織調查訪問逾5,500名考生，發現近九成考生已完成逾半或以上的通識IES，逾四成人更已完成整份通識IES。而教協調查顯示，受訪的342名通識教師中，逾六成人反對取消來年的IES評分。 另外，教協以電子問卷訪問約776位有份任教2021年DSE考生的教師，發現近九成受訪教師的教學進度落後於原定計劃，逾六成人反映「頗不能夠／完全不能夠」按進度完成餘下文憑試課程教學。其中英文、地理、物理、企會財及視覺藝術科屬「重災區」，各科都有至少七成教師預計無法在開考前完成教學。教協建議教育局及考評局參考前線教師意見，在維持按文憑試公正下盡快制定調整方案，適量刪減考核內容。

教協訪問約776位任教2021DSE考生的教師，發現逾6成教師估計無法按進度在開考前完成文憑試考核的教學。（教協提供）

教協調查：逾六成教師預計無法教畢課程

教協在8月21至26日以電子問卷訪問了776位負責教導2021文憑試考生的教師，了解他們的教學進度，以及對考試安排及校本評核的看法。由於部分受訪教師任教多於一科，以每科計算，教協共收到841個有效回覆。

841個回覆中，核心科目佔逾一半。整體約九成（753人）認為教學進度受疫情影響而落後，約67%人反映教學進度較計劃落後約一至四成，當中視覺藝術科落後幅度較大，逾兩成教師教學進度落後原定計劃一半以上。

99%受訪教師都認為，網上教學對他們掌握學生學習進度有影響，近60%形容影響很大。95%人同意網上教學影響了學生備試操練，難達面授教學的效果。而整體受訪教師中，60%人認為新學年「頗不能夠／完全不能夠」完成計劃內的教學，而英文、地理、物理、企會財及視覺藝術科屬「重災區」，至少70%教師預計未能在新學年完成教學。

教協調查顯示，大多教師都預計無法按原定計劃完成文憑試課程的教學。（資料圖片／歐嘉樂攝）

逾八成教師同意減少中文科指定篇章

中文科方面，亦有接近65%教師預計新學年未必能完成教學。教學進度不如預期，逾85%人同意調整必答題的考評要求，最多人（84%）認同酌量減少閱讀卷的指定篇章，亦有逾65%人建議減少指定篇章的必答題數量，個別建議將2020年DSE已考的範文在2021年DSE中暫時剔除。

校本評核方面，近九成教師同意進一步減少校評內容，如只保留可在家完成必修部分（閱讀報告），刪除選修部分。

另不論是中英文教師，皆認為考評局應盡早公佈來年口試安排，以便師生及早應對。

（資料圖片／羅國輝攝）

近九成已完成一半或以上的通識IES

有消息指，考評局正考慮取消佔分通識科總分約20%的獨立專題探究（IES） 。中學生組織「香港思流」訪問來自逾400間學校，合共約5,558位2021年文憑試考生。發現近九成考生已完成一半或以上的通識IES，更有約42%受訪考生已完成整份IES。

香港思流認為，取消IES只會抹煞考生及老師的付出，單以文憑試成績作通識科分數，令風險增加，未能減輕考生的壓力，促考評局慎重考慮。

即將踏入新學年，教協呼籲考評局參考前線教師意見，適量刪減考核內容，在維持按文憑試公正下盡快制定調整方案。（資料圖片／歐嘉樂攝）

逾六成通識老師反對取消IES評分

教協亦有就通識科考核修訂建議收集老師意見，約342名通識科老師在在8月25日至27日回應了電子問卷，當中62%受訪教師不同意取消IES評分，近六成受訪教師的任教班別已完成或接近完成IES，只有三成進度較落後（只完成一半或以下）。

教協指，IES可在中四下學期開展，大多於升中六前提交報告定稿，而今年5月考評局及教育局表明維持IES，不少師生已在暑假期間繼續努力完成，有教師直言，若現時才決定取消，不但打亂教學安排，更是「變相懲罰了努力完成的師生」，做法不公平，亦無助減輕考生壓力；建議考評局考慮延遲IES呈分限期，讓因疫惰無法會面或個別指導的學生有時間完成IES。

考核方面，由於各校教授單元的次序不一，加上通識科屬跨單元性質，難透過直接刪減考核範圍減輕負擔，教協建議考評局從考卷安排著手，如調整作答時間及答題數量。

▼8.28起重開及仍關閉處所一覽▼

+ 10 + 10 + 10

教協認為，調查反映全港整體教學進度受疫情影響而嚴重落後，絕大部分教師難在文憑試開考前完成教學。考慮到文憑試25科的教學模式和評核要求不同，各校所受影響亦有分別，如地理科受停課影響，未能安排學生實地考察；生物、物理、視覺藝術、資訊及通訊科技及化學科亦難以完成校本評核。

教協建議當局避免一刀切處理，而是參考前線教師意見，適量刪減考核內容，在維持按文憑試公正下盡快制定有彈性的調整方案。