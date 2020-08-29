全民檢測｜政府258萬登報籲市民參與　反問肯定你不是隱性患者？

本港新冠肺炎第三波疫情持續，全民檢測將於9月1日展開，且今日（29日）接受市民網上登記預約。政府今日於各大報章，以「為己為人、參與檢測」作標題，刊登「普及社區檢測計劃」廣告，並反問市民「你可以肯定你不是隱性患者嗎？」呼籲市民盡快接受檢測，以免傳染病毒予朋友家人。 港府回覆《香港01》查詢，稱今日在本港11份中英文報章的頭版及內頁刊登有關「為己為人、參與檢測」的廣告，涉及開支約為258萬元。

政府8月29日於各大報章刊登「普及社區檢測計劃」廣告，呼籲市民接受檢測。（張美蘭攝）

▼預約全民檢測 5個步驟如下▼

政府今日至少於6份報章，包括《文匯報》、《經濟日報》、《東方日報》、《信報》、《星島日報》及《明報》刊登「普及社區檢測計劃」的廣告，當中以「為己為人、參與檢測」作標題，並引述數據，指四分之一的新冠肺炎患者無病徵，倘這些隱性患者未能及早察覺，將會傳染予家人、朋友、同事及其他市民，廣告更反問市民「你可以肯定你不是隱性患者嗎？」

文中續指，在中央政府支持下，特區政府正推行全民檢測計劃，以找出社區內的隱性患者，令本港經濟及市民生活恢復正常。同時強調，「檢測過安全、方便、快捷，同時保障私隱」。

港府回覆《香港01》查詢，稱今日在本港11份中英文報章的頭版及內頁刊登有關「為己為人、參與檢測」的廣告，涉及開支約為258萬。

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