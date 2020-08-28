全民檢測｜稱「國家隊」日以繼夜準備　林鄭籲市民為己為人需參與

因應本港將舉行的普及社區檢測計劃，港府今日（28日）在中山紀念公園體育館舉行歡迎內地核酸檢測支援隊抵港的儀式，沒有邀傳媒出席。 特首林鄭月娥晚上於社交網站撰文時稱，合共約220人的內地核酸檢測支援隊於未來兩周，在中山紀念公園體育館的「火眼實驗室」日以繼夜為普及社區檢測計劃做樣本化驗工作，是為了讓市民「願檢盡檢」，找出社區內的隱性無病徵的患者，同時追蹤患者曾接觸的人士，務求切斷傳播鏈，是為香港恢復經濟活動和市民日常生活創造條件。林鄭月娥稱現時萬事俱備，呼籲市民「為己為人」，積極參與檢測。

林鄭月娥亦視察中山紀念公園體育館共16個臨時氣膜實驗室，了解其設備、檢測程序和運作流程。（林鄭月娥Facebook專頁）

政府新聞處發稿公布，​行政長官林鄭月娥今日到中西區中山紀念公園體育館出席歡迎內地核酸檢測支援隊抵港的儀式，並視察體育館內已準備就緒的臨時氣膜實驗室。

林鄭月娥亦視察中山紀念公園體育館共16個臨時氣膜實驗室，了解其設備、檢測程序和運作流程。她稱近日的疫情雖然較早前緩和，但情況尚未穩定，每日仍有一定的確診個案，而且源頭未明的比例不低，顯示社區隱形傳播鏈仍然存在。她指，普及社區檢測計劃能夠幫助本港找出隱性患者，進一步遏止疫情，令市民渴望已久的正常社交生活和經濟活動可盡快恢復。

她強調檢測安全、方便、快捷，同時充分保障私隱，呼籲大家積極參與。

▼中山紀念公園體育館「火眼實驗室」▼

▼全民檢測宣傳單張及常問問題▼