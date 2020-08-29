全民檢測｜聶德權：首兩小時3萬人登記　檢測預約系統大致暢順

普及社區檢測計劃將於下周二（9月1日）展開，市民今日（29日）早上7時起可網上預約，選擇社區檢測中心和採樣時段，完成後會收到手機短訊確認。負責統籌計劃的公務員事務局局長聶德權表示，首兩小時已有3萬人登記，目前系統運作暢順，他鼓勵市民積極參與。 對於有市民擔心141個檢測中心部份接近民居，聶德權指，今次檢測計劃的對象是無病徵的市民，認為檢測中心與街上的風險相若，中心內亦有足夠預防感染控制措施，並確保空氣流通，希望市民無需過份擔心。 聶德權又說，檢測中心內醫護人員有全套保護裝備，有獨立的採樣站，每個採樣站都有足夠間隔，若有市民在採樣期間咳嗽，醫護人員會視乎情況暫時關閉採樣站，並在消毒清潔後再重開，而檢測中心在每日中午及關閉後均會清潔消毒。

普及社區檢測計劃將於下周二（9月1日）展開，市民今日（29日）早上7時起可網上預約，選擇社區檢測中心和採樣時段，完成後會收到手機短訊確認。（資料圖片 / 高仲明攝）

聶德權今早出席港台節目時表示，政府曾考慮推出計劃時，讓市民自行採集樣本，但考慮到樣本的質素問題，最終決定由專人採樣，令質素可較有保證。他又透露，政府在物色141個檢測中心場地時有一定困難，最終選擇了大部分社區中心或會堂，另有學校及會展等，希望方便市民在工作地點附近做檢測。

聶德權表示，政府與商會及部分僱主曾作溝通，並向政府部門首長發出指示，希望他們能方便員工做檢測，「唔會當佢地攞假」。

▼18區社區檢測中心一覽▼

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私營化驗所將派檢測人員到長洲為居民採樣

對於有意見指，18區中部分地區的檢測中心較少，例如離島區只有東涌一個檢測中心，聶德權今早透露，離島區會有特別安排，政府將與私營化驗所合作，派出檢測人員到離島，例如長洲，為居民採樣，但有關的檢測站不會與其他中心的開放時間一樣。

外界擔心政府會藉全民檢測計劃，採集市民私隱，聶德權強調，政府是實事求是地工作，所有登記資料將在政府數據中心加密處理，並有私隱條例保障，只作防疫用途之用。至於採集後的樣本瓶，瓶上只有號碼，並只作計劃用途，化驗人員不會得知市民身份，樣本一個月後將會銷毀。

近年每遇涉中央議題 就有人妖魔化事件

特首林鄭月娥日前批評，一些所謂專家及醫生抹黑檢測計劃，聶德權認為，特首是針對近年出現的社會現象，當有任何議題涉及中央與內地時，就會有人挑動矛盾、製造紛爭、對立和妖魔化事件。他認為，各界對醫療議題有不同看法很正常，政府會多聽意見及溝通，但他強調，政府做決定時不可能滿足所有人，希望市民判斷有關質疑是否基於政治立場而進行肆意攻擊。

▼全民檢測宣傳單張及常問問題▼

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