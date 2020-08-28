新冠肺炎｜戲院今重開　旺角百老匯現買票人龍　戲迷難掩興奮

本港新冠肺炎稍有放緩跡象，政府早前宣布於今日（28日）放寬社交距離措施，戲院可有限度重開。有市民難掩興奮之情，表示「好耐無嚟睇戲」，而且早前戲院關閉，「而家出街都多個選擇」。 在旺角百老匯戲院，今日有不少市民趁重開之際，特意到場觀看電影，售票處外排滿了不少顧客。戲院職員有為入場顧客量度體溫，門口亦放置告示牌，提醒顧客院內須佩戴口罩，場內禁止飲食及自行調位。

有不少市民趁戲院重開之際，特意到戲院觀看電影，售票處外排滿了不少顧客。（黃寶瑩攝）

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市民文先生今早到售票處購買早上10時50分的《屍殺半島》，表示他和朋友趁着戲院重開而過來觀看。他坦言，之前曾看過《屍殺列車》，非常期待續集，而且早前戲院臨時關閉時已留意到這部電影正排期上映。對於戲院防疫措施，他滿意現時的安排，而且自己都會做足防疫措施。

就讀中五的陳同學，與父母觀看《幻愛》，因他身邊的朋友對這部電影好評不斷，趁重開之際，親身支持港產片。現時戲院實施「隔位售票」，他表示會與媽媽一起坐，「自己一個坐會寂寞」。他又指，疫情稍有好轉，不擔心會有感染風險。

就讀中五的陳同學，與父母到電影院觀看《幻愛》，親身支持港產片。（黃寶瑩攝）

在百老匯院線官網上，今（28日）早有《屍殺半島》、《幻愛》及《吞上癮》，《屍殺半島》及《幻愛》有逾半數座位售出。

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