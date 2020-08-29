全民檢測｜公院護士報名採樣無回音萌去意　許樹昌仍未知更表地點

政府將於9月1日起推展「全民檢測」，公務員事務局局長聶德權昨天（29日）在記者會指，已招募到6000名醫護及學生協助採樣。 不過，中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌及西醫工會會長楊超發向《香港01》透露，至今仍未接到當局通知於檢測中心工作的時間及地點。 另外，有公立醫院護士向《香港01》投訴，本周一經醫院管理局報名參與協助採樣後，完全無接到任何政府部門通知，未能得悉自己未來會於哪天工作，甚至需否工作，他直言，若當局最後安排到的時間及地點不合他預期，將不會參與工作。

▼01直擊火眼實驗室▼

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透過醫管局報名 公務員事務局着「繼續等」

於九龍中醫院聯網任職護士的李先生透露，醫管局上周末向員工發電郵，邀請員工參與政府的採樣工作，並要求參加者於本周一（24日）中午前報名，不過他經部門主管及人力資源部向政府報名後，至今完全沒有獲得任何回覆或通知，未能知曉當局有無接納自己的報名。

他昨天致電公務員事務局，接聽電話的職員表示根據他的個人資料，證實已收到他的報名，但有關他將在何日、何地工作，只着他「繼續等」。

有公立醫院護士向本網投訴，本周一經醫院管理局報名參與協助採樣後，完全無接到任何政府部門通知，未能得悉自己未來會於哪天工作，甚至需否工作。 (資料圖片)

未知有無選中 未能安排放假參與

李先生表示，報名時毋須填寫自己可以參與採樣工作的日期、地點，不解當局如何得悉他能夠參與的時間，而醫管局表明這項工作屬「外間工作」，只容許醫護在放假時參與，他擔心自己最後未能參與，「本身可以幫手半日、一日，但當局唔畀我哋填意願，唔講幾時公布結果，我哋應該預留幾多時間參加？等到幾時先知自己有無被選中？」

▼01實測咽喉拭子採樣▼

質疑政府用人標準

他質疑當局做法奇怪、「講一套做一套」，「政府話好想招募醫護，我哋係醫護人員，有啲人仲喺dirty team做，香港最有經驗嘅就係我哋，但佢唔係搵我哋，反而走去搵啲未畢業嘅，成件事太私相授受！」他稱，下周二便會開展全民檢測，時間倉促，若他已落選，當局應交代原因及遴選準則；而若他成功報名，但當局最後安排到的時間及地點不合他預期，他也不會參與工作。

他補充，有其他公院醫護經醫護工會、學會報名，曾獲當局回覆指成功報名，但填寫有意參與的時間及地點後，亦再無人通知最後更表安排，同樣感到十分迷惘。

▼18區社區檢測中心一覽▼

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有經驗者可負責管理職位 卻毋須提交證明

另外，李先生透露，部份醫護報名時，需回答自己是否在醫院或診所有三年管理、監督、教學經驗，若有這項經驗，就可擔任時薪更高的職位，李先生指出，醫護毋須出示任何文件去證明自己有相關經驗，十分兒戲，「佢哋只需要話自己有就得，唔使核實，我識得有人畢業兩年，都話自己有三年經驗！」

《香港01》正向公務員事務局查詢事件，暫時未獲回覆。

▼預約全民檢測 5個步驟如下▼

許樹昌、楊超發仍未知工作時間地點

西醫工會會長楊超發表示，報名參加三天的採樣工作，但至今未能得悉正式工作的時間及地點，「兩、三日前政府畀我揀，分咗香港、九東、九西、新東、新西五個區，但未講最後去邊區。」

中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌指自己經中大報名參加採樣工作，同樣未獲分配更表及檢測地點，「報咗五個半日，但未有更表。」他稱聽聞位於九龍東的檢測中心會先安排到更表，而公務員事務局亦正編配其他更表，「因為有幾千人，佢哋都話盡快出。」

李先生透露，部分醫護報名時，需回答自己是否在醫院或診所有三年管理、監督、教學經驗，若有這項經驗，就可擔任時薪更高的職位。 (讀者提供)