全民檢測｜一周兩人檢測時已康復有抗體　專家：反映多隱形傳播

新冠肺炎疫情未止，近日本港出現數宗檢測時已驗到有抗體的個案，包括於Foodpanda外賣員的兒子、入住兒童醫院的一歲半男童及其母親。 政府專家顧問、中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌認為，這些個案反映社區早前曾有不少隱形傳播，而且沒有被監察系統檢測出來，若推行全民檢測，有助於發現這批「隱形患者」。 而呼吸系統專科醫生梁子超則認為，社區中有新冠病毒抗體的人，或比現時確診個案多十倍，現時找到這批人的效用不大，因為他們已無傳染性，即使追蹤他們曾接觸的人，也未能確定需追蹤多久之前的接觸者，而且很可能這批人早已把病毒傳開。

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Foodpanda外賣員子及病童母檢測陰性 但有抗體

衞生署昨日公布，居於將軍澳尚德邨尚禮樓的一家四口染疫，任Foodpanda外賣員的女戶主及長子周四（27日）確診，其夫患病一周，日前入院後病歿，其後確診，衞生署追蹤發現，其次子雖然對病毒檢測呈陰性，但體內已有抗體，代表曾受感染並已康復，疑是隱形患者。

醫院管理局周二（25日）也公布，一名1歲半男童本身到兒童醫院接受治療小童疝氣預約手術，入院時做的病毒檢測呈陽性，其血清樣本驗出有抗體，當局估計他在較早前感染；其母親病毒檢測結果呈陰性，不過血清樣本報告顯示她有抗體。

許樹昌認為，這些個案反映社區早前曾有不少隱形傳播，而且沒有被監察系統檢測出來，若推行全民檢測，有助於發現這批「隱形患者」。

許樹昌認為，檢測時已有抗體的個案反映社區早前曾有不少隱形傳播，而且沒有被監察系統檢測出來。 （資料圖片／盧翊銘攝）

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梁子超：有抗體人數或比已確診者多十倍

呼吸系統專科醫生梁子超則認為，社區中有新冠病毒抗體的人，或比現時確診個案多十倍，現時找到這批個案，反映檢測有滯後的情況。他稱若受感染，於一周至兩周內會出現抗體，屆時他們已無傳染力，因此找出這批人的效用不大，「佢哋已經無傳染力，追蹤佢哋近期接觸嘅人都無用；如果追蹤佢哋之前接觸嘅人，但因為唔知佢係幾時感染，都唔知幾時接觸嘅先係密切接觸者，就算搵到，嗰啲人好可能已經發病同傳染咗出去。」

他補充指，推行全民檢測時，也需留意找出的確診者會否已有抗體，再決定是否仍需把他們及密切接觸者隔離。

梁子超則認為，社區中有新冠病毒抗體的人，或比現時確診個案多十倍，現時找到這批人的效用不大，因為他們已無傳染性。（資料圖片 / 林若勤攝）

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