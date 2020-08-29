新冠肺炎｜旅遊業憂租金支出大　促政府修例容許共享辦公室

全球新冠肺炎疫情持續多月，旅遊業受重創。香港旅行社解困大聯盟近日就全民檢測和健康碼等措施進行調查，於本月26至29日以網上問卷形式訪問1,698名業界人士，今日（29日）就結果召開記者會，調查顯示，78%受訪者支持盡快落實健康碼。聯盟召集人姚柏良又建議，政府應考慮修改條例，容許不同旅行社設共享辦公室，減輕租金負擔。

香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良建議，政府應考慮修改條例，容許不同旅行社設共享辦公室，減輕租金負擔。（高仲明攝）

倡檢測費用降至200元以下 與內地、澳門看齊

調查結果顯示，78%受訪者支持香港落實健康碼，認為有助恢復旅客信心，呼籲政府盡快落實健康碼，82%受訪者認為健康碼收費低於200元才屬合理水平，惟現時本港檢測費用逾千元，有記者問到若要維持費用低於200元，是否意指政府應補貼近800元，資助市民出遊，姚柏良認為，健康碼不只為市民出遊而設，香港及內地的經貿往來頻繁，有實際上的需求，而且澳門及內地的檢測費用水平同樣低於200元，呼籲港府考慮使用其他試劑，拉低成本。

現時法例規定，旅行社必須具獨立的營業地點，即設有讓公眾進入的獨立入口，同時不可設於其他營業地點之內。姚柏良指，旅行社租金支出對公司負擔極重，早前與特首會面時曾提出修例，容許不同旅行社可共享同一辦公室，減輕租金壓力，相信政府會討論有關建議。姚柏良補充，業界早前曾呼籲香港地產商對減租，但成效不大，因此提出共享辦公室，並指建議為法例上的修改，非針對疫情而作出的短期措施。