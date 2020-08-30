新冠肺炎｜東區醫院K5病房群組70歲男病人不治　共四確診三人離世

本港新型冠狀病毒肺炎疫情未息。東區醫院周六（29日）公布，一名確診感染新型肺炎的70歲男病人周六離世，個案編號為#4096。計及該個案，本港至今共有87名新型肺炎確診病人於公立醫院離世。 翻查資料，周六不治的#4096男病人生前曾入住東區醫院K5病房，該病房曾現爆發，共有四名病人染疫。目前四人中已有三名確診者離世，僅剩個案#4087的64歲男病人仍然留醫，他目前情況穩定。

▼01直擊火眼實驗室▼

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東區醫院周六指，離世的個案#4096有長期病患，於7月17日因心臟衰竭入住該院接受治療，8月10日確診新型肺炎。病人於8月19日轉送深切治療部，其後情況持續惡化，至周六下午7時32分離世。該院指對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。

翻查資料，#4096屬東區醫院老人科K5病房群組，該病房累計有4名染疫男子入住，包括#3782的69歲男子、#4087的64歲男子、#4088的78歲男子，以及周六離世的#4096。目前該病房四名確診者中，只得#4087仍然留院，其餘三人已不治。

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▼01實測咽喉拭子採樣▼

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