新冠肺炎｜黃家和體驗晚市復准堂食：食得趕　食環處人員9時前到

本港第三波新冠肺炎疫情未息，衞生署今日（29日）公布新增18宗確診個案。今日為重開戲院、美容院、准許晚上堂食至9時後首個周末。 餐飲聯業協會會長黃家和表示，昨日（28日）為恢復晚市堂食首日，據他觀察及到商場了解後，部份中小型食店的入座的確有所改善，平均有三成至五成生意，但中式酒樓情況就非常一般。他昨晚亦外出用膳，店員於晚上8時許已提醒要「交枱」，形容「好趕，食都食得唔安樂」。

昨日（28日）食肆晚市准堂食至9時首日，食肆生意有改善。（資料圖片/羅君豪攝）

食肆晚市獲准恢復堂食至晚上9時，昨首晚不少晚市停業的食店重開，一向人頭湧湧的旺角、尖沙咀，早前因禁令晚上顯得冷清，昨晚人流回升。惟當局仍限最多二人一枱，部份中餐食肆因此未有恢復服務。

黃家和昨晚有到旺角、佐敦一向較多食肆的熱點視察，他指放寬限制的確對中小型食店及火鍋店的人流有幫助，部份食店亦需排隊進入，人頭湧湧非常熱鬧，但到晚上7時許，到尖沙咀圓方商場了解食肆情況及進餐，不少中式餐館的生意情況均非常一般，自己亦到一餐廳進餐，約晚上8時50分亦留意到有食環處人員「到場戒備」，餐廳店員亦非常緊張，提醒他要於晚上9時離坐，顯得有點不自在。

港府於8月28日放寬食肆晚更堂食時間至晚上9時，一夜之間，市面情況大不同

+ 23 + 23 + 23

「食環（人員）真係勤力到呢……我哋做客都食得好唔安樂，好大壓力。」據黃了解，由於現時仍設有2人限聚令、食肆只能坐滿5成座位及於晚上9時後停止堂食，昨晚的食肆的入座為以往的三成至五成，並且不足時間「返枱」，而中餐館或較大型的食肆影響依然，他指不少老闆坦言望為員工「派定心丸」，讓他們可返回崗位工作，令公司有重啟資金流才蝕住做，「其實做都係蝕，但好過唔做要員工繼續無薪假。」

他又說，不少酒樓未能全線營業，主要因成本太高，只能一步步重開，「如果疫情再維持低水平，或再好啲，放寬到4人以上好啲，小家庭都食到飯，分區再開返。」

他表示，抗疫多個月，不少市民已習慣多項防疫方式，戴上口罩，加上餐廳為求「自保」亦已想出多個辦法，認為延長營業到晚上10時至11時左右較理想，亦可方便市民外出用餐。今日為寬限制後首個周末，他預計餐廳入座會較昨日更理想，平均可達五成。

↓↓18區社區檢測中心一覽↓↓