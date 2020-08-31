確診大廈｜患者住所全覽　投訴警察課中招警住喜雅　蘇屋邨再上榜

本港新型肺炎第三波疫情持續，衞生防護中心今日（28日）公布新增15宗確診個案，當中10宗為本地個案，並於晚上更新確診者住所資料。資料顯示，除了匡智梨木樹宿舍群組外，蝶翠峰及蘇屋邨再度上榜；崇正新村亦繼本月初兩宗確診個案後，再度新增確診者。而3名確診者居於長沙灣，為今日個案最多的地方。

▼新確診個案居所分區名單▼

資料顯示，周日（30日）新增10宗本地個案中，仍有一半屬於無源頭個案，包括一名73歲兼職男的士司機（編號︰4788），居於屯門翠寧花園3座，發病日期為8月16日。衞生防護中心指，司機經急症科門診驗出患病，平時會到訪屯門友愛邨商場及附近街市。

另一名無源頭個案為57歲家庭主婦（編號︰4790），居於深水埗元州邨元逸樓，發病日期為8月17日，每早與丈夫到長沙灣貿易廣場的富臨酒家飲茶。

而於灣仔警察總部投訴警察課工作的29歲男警（編號︰4798），居於深水埗喜雅1座，他並無病徵，經警方內部「普及檢測」驗出患病。衞生防護中心指該警員工作時無接觸公眾人士， 其6至7名同事或列作密切接觸者。

亦有兩名清潔工屬無源頭感染個案，二人並非住在公共屋邨或私人屋苑，其中53歲太古廣場女清潔工，住在油塘泉源道東，於8月25日發病。而另一名55歲香港木球會男清潔工，住在赤柱大街，於8月27日發病。

一名23歲從印度抵港的男士居於長沙灣蘇屋邨石竹樓，其所在的蘇屋邨的另一棟大廈劍蘭樓，於過去14日曾出現3宗個案。（資料圖片／羅國輝攝）

其餘5宗有關連的個案，其中3宗為匡智梨木樹宿舍的院友（編號：4789、4792、4802），該院舍累計已有11名院友及6名職員、共17人染疫。

而元朗謝建華醫生診所新增一名42歲女護士確診（編號︰4791），住在元朗崇正新村，於8月28日發病，亦是崇正新村繼8月13（編號：4209）及14日（編號︰4265）後，第3宗確診個案。

此外，一名21歲男性居於元朗蝶翠峰16座，與本地個案有流行病學關連，並無病徵，並未有更詳細的資料。而其所在的蝶翠峰12座，過去14日曾出現1宗個案（編號︰4521）。

而輸入個案方面，一名23歲從印度抵港的男士居於長沙灣蘇屋邨石竹樓，其所在的蘇屋邨的另一棟大廈劍蘭樓，於過去14日曾出現3宗個案（編號︰4474、4523、4525）。

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

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