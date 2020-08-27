確診大廈｜男警住西沙路官坑村　晉海II、星灣峰等多私樓再度上榜

本港第三波疫情未完，衞生防護中心今日（27日）公佈新增21宗確診個案，並於晚上更新確診者住所資料。 資料顯示，駐守西九龍警察總部的確診男警，居於西沙路官坑村，而在旺角太子道百佳超級市場工作的女文員，則住在觀塘曉麗苑。此外，不少私樓今日再度上榜，包括天水圍栢慧豪廷、將軍澳晉海II，以及筲箕灣星灣峰。

36歲男警確診，他在西九龍警察總部工作。（資料圖片／鄧詠中攝）

確診男警住西沙路官坑村

一名駐守西九龍警察總部的警察確診（#4756）。資料顯示，該名男警現年36歲，自8月23日起發病，報稱住在西沙路官坑村，至今已累計有9名警員確診。

旺角超市員工住觀塘曉麗苑

此外，一名在超市任職的女文員亦確診（#4741）。該名病人54歲，住在觀塘曉麗苑曉暉閣，她在8月23日發病。衞生防護中心曾指，她在旺角太子道百佳超級市場工作，間中會整理貨品。

資料顯示，除了上述個案外，曉麗苑在過去14日亦有兩宗個案，均住在曉逸閣。

▼新確診個案居所分區名單▼

有超市員工染疫，她住在觀塘曉麗苑曉暉閣。（資料圖片）

匡智梨木樹宿舍社工居大埔

荃灣匡智梨木樹宿舍群組，今日再多三名確診者，累計有13人染疫。衞生防護中心今日曾指，有一名社工及院友確診。資料顯示，該名女社工25歲（#4751），住在大埔廣場宜輝閣，一直無病徵。

另外，再有的士司機確診。患者是53歲男子（#4742），是日間的士司機，他在8月23日起發病，住在青衣美景花園5座，屬本地個案。

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

一名25歲女社工確診，她在匡智梨木樹宿舍工作，住在大埔廣場宜輝閣。（資料圖片／洪琦琦攝）

▼8.28重新開放場所▼

栢慧豪廷、晉海II、星灣峰 再有人染疫

天水圍栢慧豪廷再度上榜，患者是49歲婦人（#4753）。早前栢慧豪廷已兩度上榜，當中一宗個案是84歲婆婆（#4706），她因氣促送院被急救，後來有四名醫護需要隔離檢疫。資料顯示，上述三名病人，全部住在栢慧豪廷第9座。

另外，將軍澳日出康城4期B晉海II 5A 座，今日又再度有人染疫。該名男病人現年54歲（#4755），在8月18日發病，與本地個案有流行病與關連。翻查資料，早前該址亦有人一名確診者（#4701）。

至於筲箕灣星灣峰亦再多一人中招，該名51歲男病人（#4743）自8月20日起發病，與本地個案有流行病學關連，早前星灣峰已有兩名確診者。

天水圍栢慧豪廷再度上榜，過去14日間累計的三名病人，全部居在第9座。（資料圖片）

碼頭群組11歲男童確診

此外，葵青貨櫃碼頭群組再多一人確診，個案編號是4747，是一名11歲男童，他在8月25日起發病，與本地個案有流行病學關連。至今該群組已有77人染疫。