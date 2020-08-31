全民檢測｜今早8時止48萬人登記　聶德權斥號召杯葛是政治出發

全民普及社區檢測計劃將於明日(1日)展開，負責統籌計劃的公務員事務局局長聶德權今(31日)於商台節目表示，截至今早8時，已有48萬人預約，連日來系統運作暢順，登記數字亦穩步上揚，部分檢測中心已連續7天滿額，他認為，坊間對數字多寡有不同解讀，強調當局原則是應檢盡檢，呼籲市民及早預約及按時到場採樣。 對於坊間有組織呼籲登記後「甩底」或杯葛計劃，他則指，檢測是供有需要市民使用，浪費社會資源的行為應予以譴責，「不能拎來講笑，或者搞」；他又認為，計劃屬自願性質，倘個人原因選擇不參與，是沒有問題，「但叫人杯葛就諗唔通，肯定係政治出發」，又批評此舉會影響抗疫工作，對社會有負面影響。至於計劃會否延長，聶德權表示，一兩天後可公布。

全民檢測將於明天開展，聶德權今(31日)於商台節目表示，截至今早8時，已有48萬人預約。(資料圖片)

會否延長計劃 一兩天後可公布

聶德權於商台《在晴朗的一天出發》表示，港府未有預計最終登記人數，強調最重要是預約登記運作暢順，他又相信坊間對數字有不同解讀，強調港府原則是應檢盡檢，當局已準備就緒，包括場地及人手。至於計劃會否延長7天，聶則指，會視乎市民反應，相信一兩天後可公布。



對於坊間指出現假登記，他則指，設計系統以簡單方便為原則，他承認系統無核對姓名及身份證號碼，因處理需時，且計劃推出時間短促，「最緊要係快捷方便。」他強調，會有人手監察系統不正常現象，包括同一IP大量登記，他又指，於媒體上得悉部分惡作劇，他指每宗均會跟進，有需要會交警方，呼籲市民勿以身試法，亦切勿浪費社會資源。



他又批評坊間有人散播失實傳言的做法，他指，倘市民不掌握安排並提出質疑，當局有責任解釋，惟解釋後仍然散播不實傳言，則對社會影響大。

聽眾指丈夫任職中資機構 稱會安排專車接送往檢測

有聽眾指，丈夫任職中資機構，前天公司著員工進行登記，並會安排專車接送，又明言倘今次不參與全民檢測，倘大廈內出現確診個案，則需自行付費進行檢測，並需強制14天放取無薪假，她形容相關安排如同「搵槍脅持(做檢測)。」

有在醫院工作的聽眾表明支持計劃，但個人不會參與。他提到，對喉嚨採樣有憂慮，擔心有感染風險，「在負壓病房做會好啲」；他又指，參與計劃動力不大，認為可提供到診紙鼓勵市民。有任職保安的聽眾則表示會進行檢測，認為自己的工作需與多人接觸，檢測可予安心。

另一聽眾則表明不會參與，又強調反對當局延選舉，但展開全民檢測，她又直言對政權無信心，又認為登記人數與早前派發1萬元時相比，「數字差啲。」