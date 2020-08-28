全民檢測｜採樣中心選址九展科學園　聶德權籲僱主讓員工上班檢測

全民自願病毒檢測於9月1日起展開，政府今日（28日）講述計劃細節，全港各區設有141個檢測中心，選址主要為學校、社區中心及體育館，不過九龍灣國際展貿中心、科學園等地亦在名單之內，被問到同大廈上班人流的感染風險，公務員事務局局長聶德權避談風險，僅指檢測中心有感染控制評估，而選址是為了方便員工上班時間亦可前往採樣。 衞生署署長陳漢儀稱，檢測中心每小時換氣量達6次，至少兩次換鮮風，設備經機電工程署審視，強調所選的場所符合要求。

港府今日始披露檢測中心的名單，141個檢測中心主要選在社區中心、官校及體育館，惟灣仔會議展覽中心、九龍灣國際展貿中心及科學園亦獲選中，被問到這些場所同時有教師及僱員需上班，是否存在風險，公務員事務局局長聶德權指，學校有操場、課室等地方屬合適，而9月1日開學並非面授的課堂，有與教育局作相應配合。

至於選址會展、九展及科學園，聶德權未有談及如何避免上班人流的感染風險，僅解釋計劃暫時為期7日，不止周六日，而是於平日大家要上班的日子，若在有人上班的地方方便做採樣是有需要的，政府亦有呼籲僱主讓員工上班時可前往檢測。

↓↓18區社區檢測中心一覽↓↓

+ 14 + 13 + 12

換氣量每小時6次 經機電署審視

衞生署署長陳漢儀指，檢測中心每小時換氣量達6次，至少兩次換鮮風，設備已經機電工程署審視。選擇地點時，除了重視通風要求之外，亦有幾項考慮，包括是否有獨立的出入口、有無足夠地方存放樣本、穿戴保護裝備的地方等，她強調現時已選的場所均符合要求。

食物及衞生局局長陳肇始透露，檢測中心分為等候區及採樣區，市民進入中心前需量體溫，等候區有足夠距離，加上預約制度可避免人群聚集，而檢測中心每日會徹底消毒兩次。

檢測過程中，醫護人員每次為市民採集樣本後，需換新手套及洗手，才可為下一名市民採樣，醫護亦會獲發保護衣、N95呼吸器、眼罩及面罩等。陳肇始形容已有足夠保護，萬一醫護曾為陽性樣本採樣，不會視作密切接觸者，亦可繼續做臨床工作。

聶德權則透露，將視乎檢測中心的場地大小，每間中心會設置5個或10個採樣區，當局無就檢測人數訂定目標，坦言現時只能「靠估」，望透過計劃找隱形患者「搵得一個得一個」。

聶德權：選舉與檢測差別大 不能比較

政府早前因應疫情發展宣布將立法會換屆選擇延後一年，被問到此時推出大型檢測計劃，但未能如期選舉的原因，聶德權稱選舉不止一日投票，亦有選前的活動，整體上按疫情情況，特首與政府認為不適宜繼續舉辦選舉。他又指，檢測計劃的安排共7日，但選舉只得一日，人數聚集的風險上，與選舉需一天內多人投票不同，他認為兩者差別大難以直接比較。

▼8.28起重開及仍關閉處所一覽▼