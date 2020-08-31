通識送審｜楊潤雄否認政治篩選　稱「香港97前後皆沒三權分立」

教育局局長楊潤雄今日（31日）見記者交代恢復面授課的安排，被問到有關通識書「送審」修訂，為何會刪去六四鎮壓內容及三權分立篇幅，他回應指，通識科教科書專業諮詢服務並非「政治篩選（Political Screening）」，而以往通識科書本沒專業諮詢，難直接將新舊版比較。他稱出版為有彈性決定是否保留六四等內容；惟他認為不論1997年回歸前後，「香港皆沒有三權分立」，是「事實陳述」，必須在教科書中清晰反映。

多本出版社在教育局專業諮詢服務後，刪走「三權分立」、「公民抗命」等內容。（資料圖片）

教育局去年9月底推出高中通識書專業諮詢服務，至本月各出版社的新版本教科書先後「出爐」。被問到多間出版社共同刪走「三權分立」、「公民抗命」等內容，是否屬教育局指示？是否等同日後學校課堂內不可討論？另有書本刪去遊行示威、六四集會等，是否教育局不容許教科書提及社會運動，有意淡化？

通識科「大家不要針對以前有什麼、沒什麼」



楊潤雄回應指，留意到坊間對通識科「教科書」專業諮詢服務有很多報道，惟他強調，應著重教科書內容是否持平、全面、真實，以及能否配合課程宗旨及目的。他又說，「大家不要針對以前有什麼、沒什麼」，因為以前教育局沒就通識科書本進行專業諮詢，難互相比較，現亦應該不斷改良內容。

至於書本涉及的內容，如六四是「有些書有，有些書無」，他重申，出版社有彈性，當局沒有相關規定。而他以英文回應指，否認是「政治篩選（Political Screening）」。

楊潤雄否認通識教科書「送審」是「政治篩選」，又稱「香港97前後皆沒三權分立」是事實陳述。（羅君豪攝）

惟楊潤雄聲稱，香港不論1997年回歸前後，皆沒有「三權分立」（即行政權、立法權和司法權劃，令不同機關互相制衡），他形容教科書須重事實陳述，必須在教科書中清晰反映。

另外，受疫情影響，有調查指逾半老師預計無法在DSE開考前完成文憑試教學課程，亦有不少學生已完成通識IES，不希望當局取消。被問到DSE考核將如何調整？楊回應指，DSE需作調整，但內容由考評局判斷，需考慮公平性、可信度，實際情況及學界意見，直言不論最後決定如何，都會對不同學生有不同影響，當局會盡量兼顧各方面需要，他亦希望考評局盡快公布。