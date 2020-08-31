【新冠肺炎】博愛男病人發燒入院後始知中招　兩員工須隔離

新冠肺炎疫情持續，本港今日（31日）新增9宗確診個案，是繼上周一（24日）以來，再度回落至個位數。 醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲於記者會報告指，博愛醫院一名64歲男病人，因氣喘及發燒求醫，病人採樣後今日初步確診，1名放射治療師及1名病人服務助理，因未有穿著合適裝備，遂被列為密切接觸者，須送往隔離。 全民檢測明日開始，庾慧玲主動提及醫管局取態，表明醫管局支持計劃，因有助找出社區的隱形病人，可減低社區傳播。她又承認，得悉近期社會不同人士，包括醫管局同事對全民檢測持不同意見，遂說明醫管局立場。

本港今日（31日）新增9宗確診個案，相隔一周再度回落至單位數。庾慧玲(右)指，醫管局支持全民檢測計劃。(羅君豪攝)

庾慧玲指，該名64歲男病人昨日下午5時，因發燒及氣喘前往博愛醫院求醫，其血含氧量偏低，需要高氧治療，今凌晨初步確診，當局追查下發現，兩名醫院員工無穿著合適防護裝備，需列為密切接觸者，包括曾協助病人更衣照X光的病人服務助理，以及放射治療師。前者當時有穿保護衣、亦有佩戴面罩及外科手罩，但無使用N95口罩；後者則只使用N95，並無其他裝備。庾續指，該男病人目前情況已轉差危殆，已轉往瑪嘉烈醫院深切治療部留醫。

庾慧玲又主動提到，近期社會對全民檢測持不同意見，她表明醫管局支持相關計劃，因有助找出社區的隱形病人，計劃亦與防疫政策一致，貫徹「早發現、早隔離」原則，過往亦有不少隱形病人造成社區群組感染。她又指，醫管局支持同事參加計劃，將視乎運作，審批參與同事的外間工作申請。她又提醒市民，倘檢測結果呈陰性，亦切勿鬆懈。

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