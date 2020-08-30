新冠肺炎｜元州邨元逸樓現無源頭個案　住客：唔知有無同佢接觸過

衞生防護中心公布，今日（30日）新增15宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，其中10宗為本地感染，有一半屬於無源頭個案，包括居元州邨元逸樓的家庭主婦。 有居元逸樓的居民表示，由於個案屬無感染源頭，「唔知有無同佢接觸過」，因此感到擔心，又認為當局應公布確診者的居住樓層，讓居民「防範好啲」。

衞生防護中心公布，今日（30日）新增15宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，其中10宗為本地感染，有一半屬於無源頭個案。

其中染疫的家庭主婦（4790）過往曾中風，居元州邨元逸樓，每天早上會與丈夫前往長沙灣貿易廣場富臨酒樓飲茶。

住客：應公布患者居住樓層

居元逸樓的李小姐得悉大廈有確診個案後，直言「要嚟都無辦法」，唯有自己小心防疫，雖然確診者屬無源頭個源，但她指平日上班早出晚歸，除上班外亦很少外出，故「無咩點理」。被問到為何拉低口罩，她就解釋指，因為天氣酷熱拉低口罩「抖啖氣」，強調進入大廈和入升降機前會戴好口罩。

住客譚先生得知元逸樓有確診個案後感詫異，多次向記者確認消息，他直言個案屬無源頭，「唔知有無同佢接觸過」，因此感擔心，又認為當局應公布確診者樓層，讓居民「防範好啲」。

出入戴兩個口罩的張伯伯指，戴多層口罩會「安心啲」，又表示不知大廈有人確診，得悉消息後無奈道：「驚都無法，即係唔返屋企啊？」。他又表示，日常很少外出，一般只是買餸，若同層現無源頭個案「都無計，可能真係有」，唯有自己做好防疫措施。

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確診者曾到富臨 負責人稱已即時進行消毒

染疫的家庭主婦每天早上會與丈夫前往長沙灣貿易廣場富臨酒樓飲茶，酒樓負責人透露，昨日經衞生防護中心接獲通知有確診者曾到訪酒樓；酒樓已即時進行徹底消毒，包括以1:99稀釋漂白水清潔枱凳，以及以噴霧消毒地墊。

再有酒樓曾有確診者到訪，政府上周五（28日）放寬晚市堂食至晚上九時，記者現場所見，富臨酒樓的食客不多，負責人就表示生意不如預期，期望疫情盡快緩和，堂食可放寬至四人，相信屆時生意會「慢慢變好」。

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