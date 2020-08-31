小一自行派位申請表周三起首可網上下載　9月下旬交表

2021/22學年入學的「小一入學申請表」將於周三(9月2 日)起派發，家長如欲按「小一入學統籌辦法」為子女申請明年9月入讀官立或資助小學一年級，可由星期三(9月2 日)起至9月25日期間索取或於教育局網頁下載申請表格；家長亦可向子女就讀的幼稚園或幼稚園暨幼兒中心索取「小一入學申請表」、「填表須知」及「小一入學資料單張」。 有意參加「自行分配學位」，家長可將填妥的申請表格，連同有關的證明文件的正本及副本，在9月21日至25日期間的學校辦公時間內直接交至心儀學校；由於直接資助計劃小學、私立小學及英基學校協會屬下小學均不在「小一入學統籌辦法」之內，家長若希望其子女入讀該等學校，應自行向有關學校申請。

2019年小一自行派位報名首日，有不少家長到喇沙小學交表。（資料圖片／歐嘉樂攝）

只可報一間官立或資助小學

教育局表示，家長如欲按「小一入學統籌辦法」為子女申請明年9月入讀官立或資助小學一年級，可由星期三（9月2日）起至9月25日期間索取或於教育局網頁下載申請表格；所有在2015年12月31日或以前出生的本港兒童，如尚未入讀小學及從未曾獲派小一學位，均可申請參加2021年9月入學的小一入學統籌辦法。

鑑於2019冠狀病毒病疫情的最新發展，家長亦可選擇在教育局小一入學統籌辦法網頁下載網上版本以便列印使用；參加小一入學統籌辦法的申請兒童只能使用一張申請表向一所官立或資助學校遞交申請，如家長已取得一式三份的印刷版本申請表，則無須下載網上版本的申請表。

「自行分配學位」階段，家長可以不受學校網限制，向任何一所官立或資助小學遞交申請表，家長可將填妥的申請表格，連同有關的證明文件的正本及副本，在9月21日至25日期間的學校辦公時間內直接交至心儀學校。

如家長未能親自遞交申請表，可以書面授權親友帶同填妥的申請表及相關證明文件的正本及副本，於上述期間遞交至所申請的小學。

教育局表示，為避免人群聚集，如有需要學校或會安排收集箱讓家長投放申請表的正本及有關文件的副本，以減少家長等候的時間，請家長留意有關學校於其後核對文件正本的相關安排。

教育局警告填假地址將作廢

發言人提醒，家長只能為每名子女遞交一份申請表，倘若家長被發現同時向超過一所官立或資助小學遞交申請表，其子女的自行分配學位申請將會作廢；而在填寫小一入學申請表的居住地址時，必須填寫真確的居住地址；若家長被發現向當局提供虛假住址以獲取學位，其子女的小一入學申請將會作廢，獲派的學位亦會被取消。市民如懷疑有家長以虛假住址替其子女申請小一入學，可致電學位分配組的熱線電話2832 7700向教育局舉報。

小一自行派位計分辦法準則。 （教育局網頁截圖）

如家長只準備為其子女申請小一入學統一派位，可於2020年9月21日至2021年1月29日期間，將填妥的申請表及有關證明文件的正本及副本交到九龍觀塘偉業街223號宏利金融中心2樓2室教育局學位分配組（小一入學）。

周三發布《小學概覽2020》

此外，家庭與學校合作事宜委員會亦將於周三（9月2日）在互聯網上發布《小學概覽2020》，《小學概覽》共輯錄五百多所小學的基本資料，包括學校設施、教師資料、班級結構、學習評估、學習生活、課外活動、辦學宗旨及學校特色等。所有資料由學校提供及核實。

有子女於2021年9月入讀小一的家長，可透過子女就讀的幼稚園或幼稚園暨幼兒中心，按居住地區領取一本中文或英文版的分區《小學概覽》。若子女未有入讀這些學校，家長則可前往教育局學位分配組，索取所屬地區的《小學概覽》。