復課｜楊潤雄：9月23日起分兩階段恢復面授　K3生亦可返校上課

本港新型冠狀病毒肺炎疫情影響下，全港學校明日起（9月1日）只能「網上開學」，不得設面授課程。教育局局長楊潤雄今日（31日）在記者會中表示，近期本港疫情持緩和趨勢，9月23日起將分兩階段恢復面授課堂，中一、中五及中六；小一、小五及小六；以及幼稚園高班（K3）學生，可於9月23日起恢復面授課堂，惟只設半日制。其餘年級則可於9月29日起恢復面授課堂。 楊潤雄表示，考慮到部分學校或需提前補課，學校可於9月16日可考慮讓少部分學生回校，以全校學生的六分之一為限，同樣只能設半日制。

教育局局長楊潤雄8月31日在記者會中表示，近期本港疫情持緩和趨勢，9月23日起將分兩階段恢復面授課堂。（羅君豪攝）

教育局局長楊潤雄表示，因應疫情逐漸緩和，9月23日起可分階段恢復返校面授課程，將分兩階進行，中一、中五及中六；小一、小五及小六，以及幼稚園K3學生可率先返校面授課堂；而餘下年級可於9月29日陸續返回學校上課。楊潤雄解釋，有關安排是考慮到高年級自理能力較高，須預備公開試，他引述有持份者表示，小一及中一從未踏足校園，要適應新學習規律，故安排首階段上課。他表示，面授初期設半日制，不得安排全校活動，他又指，學校會向有需要學生派口罩。

另外，考慮到部分年級須補課追回進度，因此9月16日起，學校亦可考慮讓少部分學生回校，以全校學生的六分之一為限，同樣只能設半日制上課。

現階段復課安排會否對呈分試做成影響，楊潤雄表示，小五呈分試，學校仍有時間安排，而今年已升讀小六的學生考試，可於10月20日前可遞交呈分試分數；而恢復面授課堂的安排，不影響上述呈分試的安排。

正與內地部門商討 首先放寬中四至中六跨境生回港上課

至於有關跨境學生方面，楊潤雄表示，涉及多個考慮，正與內地部門商討，可行情況下會積極協調，預料首先放寬中四至中六高中生回港上課。

另外，楊潤雄鼓勵教職員、家長及學生參與全民檢測計劃，為復課締造更佳及有利條件。他指因應日後仍有機會因疫情變化，已邀請學校為新常態做準備，隨時調整彈性教學安排。