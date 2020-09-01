全民檢測｜截至8時59.3萬人已預約　聶德權：將審視能否延長

全民檢測今（1日）展開，公務員事務局局長聶德權於港台《千禧年代》表示，計劃啟動首半小時，暫見運作暢順。截至8時，已有59萬3千多人成功於網上預約。他指，141個檢測中心，今日已有99個滿額，暫有14個中心於7天滿額，倘需求多，會視乎運作經驗調整名額。他續指，當局接獲69宗投訴，當中33宗屬盜用他人資料，已交警方跟進。 醫學會傳染病顧問委員會聯席主席、感染及傳染病專科醫生曾祈殷曾祈殷，今日則於旺角等候檢測，他認為採樣區及等候區保持一段距離，社交距離亦見足夠，他提醒市民採樣前應戴好口罩，並注重手部衛生，在會場中亦勿隨意亂碰。

+ 4 + 4 + 4

曾祈殷表示，採樣期間或會出現嘔吐反射，因任何東西放入鼻腔及喉嚨，均會有嘔吐感覺；他提醒，市民接受採樣時如有不適應舉手示意，以免有傳播風險。

港府招募醫護參與採樣工作，曾表示，當接獲陰性結果後，本周末將會參與，由於自己是感染及傳染病專科，採樣工作相對駕輕就熟，但工作流程尚需待指示，現時未知悉會前往甚麼地點，亦未知相關工作人員守則。

被問到確診個案回復至單位數，是否疫情回落，他呼籲市民不要放鬆，因疫情反彈快，過往亦見不少源頭不明個案，「相信個案歸零先可以放鬆」；對於復課安排，他認為完成全民檢測後，始復課是理想做法，可將社區危險性減到最低，被問到個案會否因而增加？「一定會搵到，問題是多與少。」