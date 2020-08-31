全民檢測｜醫管局鼓勵員工參加　加快審批參與計劃人手分配

政府推出的自願全民檢測明日（9月1日）正式開始，醫管局今日（31）發聲明，指一直支持政府推行的普及社區檢測計劃，認為能夠配合「早發現、早隔離、早治療」的防疫政策，及早找出及截斷社區的隱型傳播鏈。而在早前的醫管局大會的內務會議上，已備悉及支持醫管局借出儀器和人手為工作人員進行外科呼吸器的面型配合測試；及加快審批醫護同事參與檢測中心的採樣工作。 另今日的疫情例行記者會上，醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲也稱，醫管局會支持同事參與檢測，會協助同事申請。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲。（羅君豪攝）

▼01實測咽喉拭子採樣▼

醫管局發言人今日（31日）表示，局方一直支持政府推行的普及社區檢測計劃，有關計劃配合本港「早發現、早隔離、早治療」的防疫政策，及早找出及截斷社區的隱型傳播鏈，盡快控制疫情，從而減輕公立醫院壓力，盡早恢復正常運作。

發言人指，醫管局大會於上周四（27日）的內務會議中，已備悉及支持醫管局配合普及社區檢測計劃的準備工作，包括借出儀器和人手為工作人員進行外科呼吸器的面型配合測試；及加快審批醫護同事參與檢測中心的採樣工作。局方並鼓勵同事前往進行檢測，公立醫院亦會準備人手和設施，處理可能增加的確診病人。

醫管局亦指，會視乎部門運作安排，盡量協助有意參與且獲特區政府招募的公立醫院醫護人員，審批有關外間工作的申請，惟目前沒有參與計劃公立醫院醫護人員的具體人數。

四萬市民領取樣本收集包 測出62宗陽性

醫管局相信透過大型社區檢測，亦可以減低前線員工及其他住院病人的感染風險。醫管局早前配合衞生署的加強化驗室監測計劃，於7月下旬開始，向自覺有較高感染風險及輕微不適的市民派發樣本收集包，已有四萬多名市民前往索取樣本收集包，至今已檢出62宗陽性個案，避免有關人士在社區做成進一步的傳播。

醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲今日於例行的疫情記者會上也表明，醫管局方面亦會表態支持全民檢測，希望能找出隱形病人，截斷傳播鏈，減輕公院負擔，同時會為想參加計劃的同事申請。

▼18區141個社區檢測中心一覽▼