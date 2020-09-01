全民檢測｜大丼家稱拒招待參與計劃者　平機會：公然鼓吹歧視行為

「普及社區檢測計劃」（全民檢測）周二（9月1日）展開，惟社會上有不少質疑聲音。早前筲箕灣「黃店」食肆「大丼家」貼出告示指，拒絕為曾接受全民檢測的市民提供服務，認為相關人士「智能不足65以上」，並擔心他們在檢測期間，容易受到感染。 平機會周一（8月31日）深夜回應稱，相關安排很可能觸犯《殘疾歧視條例》，認為是公然鼓吹歧視行為，對此表示強烈譴責。平機會主席朱敏健表示，不應抹黑有關計劃及參加檢測的市民。

▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

「大丼家」早前貼出告示指，接受「不專業和粗淺檢測時」，容易受到感染；並懷疑接受檢測者，「智能不足65以上」，不懂分辨店內高品質食物，故拒絕提供服務。

平機會表示，根據《殘疾歧視條例》，「殘疾」的定義包括指體內可能引致疾病的有機體，例如病毒，即使被歧視者其實並無相關殘疾，亦涵蓋於條例。

平機會續指，該食肆認為接受全民檢測者，會因檢測時由於某些原因引致殘疾（即感染新冠肺炎），但該會認為相關說法缺乏合理理據支持，因此拒絕相關人士光顧，並非以保障公眾健康為目的「合理地需要」的做法，以相關原因拒絕招待，很可能會觸犯《殘疾歧視條例》。

平機會又稱，食肆在無任何合理理據的情況下，就斷定參加「普及社區檢測計劃」的市民的智力不足65。該會續指，在法律上，若一名市民的智力不足65以上，便符合殘疾人士的定義，所以若基於認為參與檢測者是殘疾（即智力不足65），而拒絕招待他們，亦可能違反《殘疾歧視條例》。

因應食肆的告示，平機會批評，該食肆是公然鼓吹歧視行為，對此表示強烈譴責。該會續稱，食肆及其他服務提供者，應避免以不合理的防疫理由為藉口，而歧視顧客，認為這種歧視行為是社會不能及不應容忍。

朱敏健表示，全民檢測是一項全民防疫措施，旨在盡量找出隱形帶病毒者，以切斷社會傳播鏈，在現時疫情仍未完全受控之際，市民應支持這些防疫措施，無論如何都不應抹黑有關計劃及參加檢測的市民。他續稱，平機會反對任何形式的歧視行為，希望社會各界放下歧見，團結一致推行防疫和抗疫措施，避免製造社會矛盾和歧視性的言論及行為。

▼全民檢測宣傳單張及常問問題▼