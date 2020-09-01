全民檢測｜醫管局員工陣線籲杯葛　高拔陞：唔同意、亦唔應該

全民檢測今（1日）展開，醫管局行政總裁高拔陞於港台《千禧年代》表示，近日有個案入院後始確診，故仍未敢大規模恢復服務，且本港早前徘徊10多宗個案，倘港人現抗疫疲勞，一旦爆發，疫情可幾何式上升，他鼓勵市民參與計劃，因可有助找出社區隱形個案，認為愈多人參與，利己利人。他又指，倘檢測最終找出上千個隱形患者，相信有能力應付。 對於工會呼籲杯葛檢測，他表示，明白同事有不同看法，惟專業及科學證據清晰，且作為專業醫護，責任重大，故不同意工會做法，「唔同意，亦唔應該」。至於醫管局會否懲處發表有關言論的醫護人員，高拔陛無回應。

高拔陞表示，近日有入院個案病情嚴重，其後證實確診，追查後始發現家人及朋友有接觸確診者，且疫情雖有放緩，但疫情尚未完全受控，加上學界即將復課，倘隱形個案仍於社區存在，「都會擔心」，呼籲市民積極參與，協力切斷隱形傳播鏈。

他又指，據其了解，有2000至3000多名醫生表達參與採樣意願，局方亦鼓勵員工於公餘時間可幫手，早前局方亦協助做面型配合測試，醫護參與採樣時，有需要可使用N95外科呼吸器。

對於工會的呼籲，他認為醫護同事應以專業及科學態度審視檢測計劃，不同意工會相關做法，亦認為全民檢測與集中檢驗高危群組並無抵觸，反而是相輔相成。他又指，市民聽了他們發表的言論，會認為是專業意見，他不想引起誤會。

內科病人入院檢測 「差不多都有做」

他又提到，將循為所有急症入院病人進行病毒檢測的目標進發，目前各醫院已「差不多有做晒」內科病人入院檢測，佔整體病人一半。疫情放緩，非緊急服務可有望恢復？他表示，癌症服務一直未有暫停，現時疫情稍見回穩，局方正積極推展重開非緊急服務「但真係要盡快搵到隱形個案，市民都驚」，他又指，全民檢測完成後，相信對恢復服務可更有信心。

於年底或迎來另一波疫情及面臨流感高峰期夾擊，他指醫管局已有所準備，他提到，硬件是最大限制，亞博館將可增加1,000張病床，屆時臨時醫院應已可投入運作。