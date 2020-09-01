全民檢測｜許樹昌、梁卓偉互相採樣　許：過程約兩分鐘　無不適

普及社區檢測計劃今日（1日）展開，全港141個社區檢測中心早上8時開始運作。兩位政府抗疫專家小組成員，中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌及香港大學醫學院院長梁卓偉早上率先在沙田的檢測中心，互相採樣。許樹昌形容過程大約2分鐘，期間沒有不適感。梁卓偉認為，全民檢測突破檢測量的樽頸問題，亦有助找出隱形患者。 對於有檢測站未來7日已經爆滿，許樹昌相信政府大機會延長計劃，但方式或只延長部分場地，「數量未必話百幾個場。」

許樹昌：檢測計劃有一定價值

兩位專家今早率先互相採樣，期後會見記者。許樹昌表示，採樣過程順利，先採取鼻腔樣本，之後再採咽喉樣本，過程大約2分鐘，形容「無話痛嘅感覺」，期間沒不適感。許說，檢測中心場地很寬敞，設10個攤位，由於是預約制度，不會有人排隊，導致大量人群聚集。他又認為，檢測計劃有一定價值，「愈多人參加，當然效果係愈好。」

坊間市民對接受檢測與否持不同態度，梁卓偉認為，選擇接受檢測與否是個人決定，每人有不同考慮，應尊重各人的取捨，而他其中一考量是兩日需協助採樣，期望保障接觸的市民。梁亦提醒，即使今日檢測結果呈陰性，亦只反映當下沒確診，不代表未來沒有感染風險。

中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌(右)及香港大學醫學院院長梁卓偉(左)早上率先在沙田的檢測中心，互相採樣，許樹昌形容過程大約2分鐘，期間沒有不適感。(黃詠榆攝)

梁卓偉：大規模檢測解決檢測量樽頸問題

梁卓偉又說，根據團隊研究，估計現時本港找到的確診個案僅佔所有病例約五分一，舉例如昨日新增7宗本地個案，推算出本地或有35宗個案。他指出，大規模檢測解決了檢測量樽頸問題，亦有助找出隱形患者，「既然都有呢個檢測計劃，大家多啲參與，希望盡量搵埋隱形傳播鏈」

他認為計劃完結後，應為特別高危群組，進行恆常測試，維持一定檢測量，尤其是院舍職員、院友。

▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

許樹昌相信政府大機會延長計劃

對於有檢測站未來7日已經爆滿，許樹昌相信政府大機會延長計劃，但方式或只延長部分場地，「數量未必話百幾個場。」

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