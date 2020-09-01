DSE 2021｜考評局秘書長蘇國生回應不續任：個人考慮、不涉施壓

考評局上月宣布招聘下任秘書長，以接替明年3月任期屆滿的蘇國生。事隔半月，考評局今日（1日）召開記者會，公布2021年文憑試調整安排時，蘇國生被問到其離職原因是否與過去一年考評局屢次受壓或有人施壓有關。他回應指，考評局有人事變動屬正常情況，即使換走他亦會有人頂替，又強調「去留是個人考慮」、「教育局無施壓要求我離開」。

考評局秘書長蘇國生回應不續任一事時，強調「去留是個人考慮」、「教育局無施壓要求我離開」。（余俊亮攝）

考評局近月有多名高層人員請辭或離任，包括涉及DSE試題風波的評核發展部經理（歷史科）楊穎宇、被《文匯》及《大公報》批評facebook私人言論涉反修例或「林鄭滾蛋」的考評局評核發展部高級經理盧家耀，以及其下屬經理梁紫艷等。

考評局秘書長蘇國生回應不續任一事時，強調「去留是個人考慮」、「教育局無施壓要求我離開」。（余俊亮攝）

被問到蘇國生決定離職，是否與過去一年受壓有關，以及多次人事變動下，考評局如何補充人手，確保考核可順利？蘇國生回應指，考評局有人事變動屬正常情況，即使換走他亦會有人頂替，又指每一份工作都有壓力，壓力會令人成長，「去留是個人考慮，與你說的壓力無關。」

再被追問有否受壓要求不續任？蘇國生重申「教育局無施壓要求我離開」。