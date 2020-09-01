DSE 2021｜考評局宣布筆試延至4月23舉行 　取消中、英文口試

新冠肺炎疫情持續逾半年，令中六生備戰中學文憑試(DSE)大受影響。考評局今日(9月1 日)正式公布，明年舉行的中學文憑試(DSE)24個甲類科目等筆試，將延至明年4月23日至5月17日舉行，預計明年7月21日放榜；然而，若因疫情影響未能如期舉行考試，筆試會延期至明年6月3日，延遲到明年8月31日放榜。

除了開考時間的轉變，考評局秘書長蘇國生表示，考試日數將壓縮至3個半星期，作相關調整主要考慮到疫情不確定性，萬一疫情反彈，以減低腰斬考試的機會。

在考試範圍方面，將取消中、英文科口試；中文科的文言閱讀的篇章考核將《岳陽樓記》及《六國論》兩篇；而包括生物、化學、中國文學及英國文學等9個科目將取消校本評核；至於有較大爭議的通識科，校本評核獨立專題探究(IES)，但會簡化內容，亦會調低佔分，考生只需完成題目界定，以及相關概念和知識、事實、數據兩部份，而深入解釋議題以及判斷及論證兩部分則會取消。