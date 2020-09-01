DSE 2021｜考評局宣布筆試延至4月23舉行 　取消中、英文口試

新冠肺炎疫情持續逾半年，令中六生備戰中學文憑試(DSE)大受影響。考評局今日(9月1 日)正式公布，明年舉行的中學文憑試(DSE)24個甲類科目等筆試，將延至明年4月23日至5月17日舉行，預計明年7月21日放榜；然而，若因疫情影響未能如期舉行考試，筆試會延期至明年6月3日，延遲到明年8月31日放榜。
除了開考時間的轉變，考評局秘書長蘇國生表示，考試日數將壓縮至3個半星期，作相關調整主要考慮到疫情不確定性，萬一疫情反彈，以減低腰斬考試的機會。
在考試範圍方面，將取消中、英文科口試；中文科的文言閱讀的篇章考核將《岳陽樓記》及《六國論》兩篇；而包括生物、化學、中國文學及英國文學等9個科目將取消校本評核；至於有較大爭議的通識科，校本評核獨立專題探究(IES)，但會簡化內容，亦會調低佔分，考生只需完成題目界定，以及相關概念和知識、事實、數據兩部份，而深入解釋議題以及判斷及論證兩部分則會取消。
秘書長蘇國生指2021年考生面對多不確定性，嚴重影響文憑試考生學及教進度，要維持認受及公共衞生，所以2021年24個甲類科目等筆試將延至明年4月23日至5月17日舉行。(余俊亮攝)
最遲預計6月3日開考 8月31日放榜
考評局正式宣布2021年文憑試24個甲類科目等筆試將延至明年4月23日至5月17日舉行，中、英文科口試亦會取消整體時間表亦略為壓縮；預計明年7月21日發放2021年文憑試成績。若疫情持續，預計最遲6月3日開考，延至8月31日放榜。
考評局秘書長蘇國生表示，2021年考生面對多不確定性，嚴重影響文憑試考生學及教進度，加上要維持認受及公共衞生，所以商討簡化文憑試安排，他強調相關安排僅一次性；他指，考試期間由4個半星期縮減至3.5星期，以減少腰斬文憑試的機會；而考生人數較少的科目，可能需要安排於同日上午及下午考核。
為照顧學習差異，有四大原則：照顧老師及學生健康及安全，保持社交距離，取消面對面的評核項目，例如考察項目；需要在校內完成或教師密切別輔導將會取消或精簡，如校本評核、實驗、工場工作、需要特別軟件方可完成的課業等。
新冠肺炎疫情持續逾半年，令中六生備戰中學文憑試受到影響。 （資料圖片）
考評局秘書長蘇國生今日會在記者上交代文憑試最新安排。（資料圖片）
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