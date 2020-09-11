復課｜太陽島擬安排K1生9.16起回校　坦言持續半日制有6位數損失

本港第三波疫情漸見回穩，教育局宣布，幼稚園高班（K3）可在9月23日復課，低班（K2）及幼兒班（K1）則可在9月29日復課，但只可上半日制課程；而考慮不同學校需要，學校可於 9 月 16 日安排不多於六分之一學生返校進行不多於半天學習活動。 屬下有9間幼稚園或幼兒中心的太陽島表示，以往學校會安排K1生首批開學，集中人手照顧及協助他們適應，故有意利用教育局提供的彈性，在9月16日起先安排K1學童分批回校適應。然而，太陽島表示，若持續只可上半日課，預計大批原來屬全日制的學童家長會考慮退學或申請轉半日制；當中N班家長亦繼續持觀望態度，校方坦言若現時仍保留學籍的5成家長中再有申請退學，太陽島收入可能會再減少，金額數以十萬元計，長遠會影響學校人手部署及財政。

太陽島英文幼稚園在港共設九間分校。（太陽島校網相）

8月起已安排網上互動環節 減幼兒陌生感

政府安排K3學生為第一批可於9月23日復課學生之一，太陽島學校發展經理方科棋形容，K3學生自理能力較佳，但過往新學年多安排K1率先開課，以便集中人手照顧，協助他們適應校園生活。他指，上月已為各級學生安排網上互動環節，讓每班的班主任與同學互相認識，同時簡介校園環境，減低幼兒的陌生感。

他直言，一般幼兒在新環境下情緒容易不穩，老師需特別注意他們。故太陽島有意將K1和K2再分兩階段復課，並運用教育局提供的彈性，研究在9月16日起分批讓K1生回校進行不多於半天適應活動。

▼8.28起重開及仍關閉處所一覽▼

+ 10 + 10 + 10

有全日班家長明言 只復課半日會要求減學費

疫情未息，教育局宣布復課初期須維持半日制，太陽島認為，半日班家長會歡迎復課，讓子女學習如何與同學相處、排隊等紀律。但方科棋透露，早前已有全日班家長直言，若復課只能上半日，會要求減免學費、豁免收取膳食費，預期會對園方收入帶來一定壓力。

至本月初，社署宣布分階段恢復由非政府機構提供的資助幼兒中心及特殊幼兒中心服務，為3歲以下幼兒提供日間照顧服務的資助幼兒中心，包括資助獨立幼兒中心及附設於幼稚園的資助幼兒中心，由9月29日起逐步恢復正常服務，即N班亦復課在望。

太陽島的土瓜灣分校和葵景分校設有幼兒預備班，方科棋說，社會普遍預期疫情不會在短期內完全消失，大量N班家長持觀望態度，即使早前已公布停課期間會大額減免75%的Ｎ班學費，亦只成功保留一半家長，預期若繼續只能上半日制，不少家長或會短暫退學，在10月或11月才再申請入讀，太陽島將減少6位數字的收入。