復課｜教育界指回校日子較預期遲　跨境生最快9.21內地補考呈分試

教育局公布，因近期疫情有緩和趨勢，中小學及幼稚園將在9月下旬分兩階段復課。中一、中五、中六、小一、小五、小六及幼稚園K3先在9月23日回校上課，餘下班級則在9月29日復課。 教育界普遍歡迎政府公布確實復課日期，惟直言日子較學界預期略遲，幸學校可選擇在9月16日起安排最多六份一學生回校活動。 新界校長會副主席朱偉林透露，需要補考呈分試的跨境生，最快9月21日會在內地考試，至於整級未考呈分試的學校，預計新界校長會最快可在9月內安排有關學校陸續加入試驗計劃，讓同校的整級學生，在同日、同時間於港深兩地考同一份試卷。 教聯會副主席林翠玲指，K3學童最遲須在9月25遞交升小申請，故部分程序仍須透過網上處理。

教育局公布，因近期疫情有緩和趨勢，中小學及幼稚園將在9月下旬分兩階段復課。（資料圖片）

中學校長戴德正：復課日較預期略遲、但可接受

灣仔區校長聯會主席、聖公會鄧肇堅中學校長戴德正表示，復課日較預期略遲，惟可接受，亦屬學界共識，由於該校已編排網課至9月18日，故只會考慮在9月21或22日安排學生回校上班主任課。

連鎮邦籲考評局開始討論2022、2023 DSE安排

香港中學校長會副主席連鎮邦認為，局方聆聽了學界聲音，但希望當局盡快更新指引，詳細說明萬一有老師確診的處理方案，並希望考評局除了公布2021DSE安排外，亦要為2022或2023 DSE作討論，萬一疫情持續，師生也有兩手準備。

灣仔區校長聯會主席戴德正認為，復課日較預期略遲，惟可接受，亦屬學界共識之內。（資料圖片／鍾偉德攝）

資小校長會張勇邦​：教育局公布的復課日比學界預期更「穩陣」

小學方面，資助小學校長會主席鍾麗金說，9月內復課符合學界期望。而資助小學校長會名譽主席張勇邦則形容，教育局公布的復課日比學界預期更「穩陣」，現時疫情平穩回落，估計政府或擔心恢復晚市後會有變數，故沒按學界預期在全民檢測後1至2天復課，改為容許學校校本安排最多六分一學生在9月16日起回校活動。他相信部分學校會用9月16至22日處理行政工作，「關愛基金午膳、書簿津貼等文件有個人資料，部分家長不想網上交，相信該星期學校可安排家長或學生分批回校處理。」

身兼任聖公會聖雅各小學校長的張勇邦說，該校早前已安排家長分批回校處理行政事宜，故初步打算在9月16至18日安排已考首次升中呈分試的小六生回校「對卷」，9月20至21日作小一適應日，「小一新生返放學、行樓梯及如廁排隊等都需時適應」。

新界校長會副主席朱偉林透露，正協助數十間有跨境生的學校安排升中呈分試，料最早可在9月21日安排1間學校的跨境生在內地補考。（資料圖片／高仲明攝）

跨境生最快9.21內地考試

至於跨境生，新界校長會副主席朱偉林透露，正與內地教育機構聯絡，協助數十間有跨境生的學校安排升中呈分試事宜。最早會安排補考的跨境生在9月21日開考；至於全級未考的學校中，有數間將在9月24至26日開始試驗計劃，即同校同級學生在香港及深圳兩地同步開考，作答同一試卷。

教育局每年會到校「數人頭」以核實資助學校的實際在學人數，疫情下局方指，明白部分學生未及回校，新學年會彈性處理，計入上網課及已註冊的學生人數。朱偉林形容是合理安排，他解釋，小學跨境生已多月無法回校上課，少數高小生家長擔心長期網課會影響子女學習動力，故在保留香港學籍及只交部分本港學校功課下，同時安排子女在內地學校暫時上實體課，待疫情穩定才回港。

教育局容許幼稚園界別在9月16日起進行少量短時間活動，林翠玲估計，部分私立幼稚園或會在該星期開展N班。（資料圖片）

幼稚園校長林翠玲​：K3生最遲9.25要交升小申請 部分程序須網上處理

至於幼稚園，教聯會副主席林翠玲對局方公布實際復課日感開心，相信有足夠時間予幼稚園學界預備，只是升小的K3生須在9月21日至25日遞交入學申請表，故家長講座等仍須在網上舉行。

教育局容許幼稚園界別在9月16日起進行少量短時間活動，林翠玲估計，部分私立幼稚園或會在該星期開展N班，惟其任職校長的荃灣商會朱昌幼稚園，沒N班，為免家長覺得安排混亂，將按教育局安排，在9月23日及29日才分別復課，而該校將調整課程內容，安排在面授課中教授自律、禮貌及情緒控制等網課難以涉及的主題。

湯修齊：社署應盡快公布幼稚園N班復課日



家庭與學校合作事宜委員會主席湯修齊回應指，教育局宣布中未包括幼稚園N班，引起N班家長關注，期望社署盡快公布重返校園的日期及細節。對於教育局局長建議師生及家長參與全民檢測，湯修齊引述家長意見，指有人質疑只檢測一次的成效不足，期望教育局派檢測隊到校為師生家長檢測；另盡快提供詳細指引，交代若校內有人感染或屬緊密接觸者的應對方案。