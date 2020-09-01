復課｜分兩階段恢復面授　楊潤雄：考慮未來為學界作定期檢測

教育局宣布，全港中小學及幼稚園將在9月23日起、分兩階段恢復面授課程。 教育局局長楊潤雄今（1日）於新城電台節目受訪時表示，知悉學界有信心作相應安排，亦理解家長們對盡快復課與否持兩種意見，他指，當局需平衡學生安全及學習需要，全民檢測可為開學帶來條件，又指正考慮未來為學界作定期檢測，暫未討論屬自願或強制性質。

教育局局長楊潤雄。（梁鵬威攝/資料圖片）

教育局昨宣布，由於疫情緩和，具備恢復面授課程的條件，中一、中五、中六、小一、小五、小六，以及幼稚園高班的學生，將可以在9月23日首階段恢復面授課堂。至於第二階段、即其他年級均可以在9月29日恢復面授課程。



教育局局長楊潤雄表示，今日是開學日，是新學年的標誌性展開，他又指局部恢復面授的安排，事前有與校長代表們商討，他們反映指，有兩星期的通知，有信心可予安排。疫情下，學生停課多時，他指得悉有教師與學生保持聯繫，亦有教師協助即將應考文憑試的高年級生作網上補課。

學生未必有經濟條件購電腦 校方應予以幫助

被問到不少學生需於疫情期間以視像平台上課，部分學生未必有經濟條件購置電腦，他承認本港環境擠迫，部分學生屋企環境細，硬件不足或成問題，他強調，學校教學以幫助學生為主，校方應予以幫助，短期借出設備，亦可代為申請關愛基金。



對於盡快復課呼聲，他指有家長希望盡快復課，亦有家長認為應待疫情完全平穩，他續指，當局須平衡安全及學習需要，雖然全民檢測不是開學前設，但倘學生、老師及家長積極參與，將更具備條件。他又提到，當局正考慮為學界作定期檢測，惟現階段未進入細節討論，包括自願或強制性質，亦將會參與檢測結果。