全民檢測｜醫管局主席范鴻齡：採樣無痛、愉快　工會勿令市民誤解

全港普及社區檢測今日（1日）展開，醫管局主席范鴻齡撰寫網誌，表示今早已到黃竹坑體育館接受檢測，並形容為「無痛、甚至有點愉快的檢測經驗」。他又稱，有醫管局的員工以工會的名義杯葛這項計劃，希望工會三思，不要引起市民的誤解，最終延誤防疫機會。 此外，衞生署署長陳漢儀醫生今日視察在灣仔伊利沙伯體育館設立的社區檢測中心，了解中心在全民檢測計劃第一天運作的情況，並在場接受採集樣本以作檢測。

▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

醫管局主席范鴻齡（梁鵬威攝）

檢測後獲贈口罩

范鴻齡表示，他今早在返回醫管局大樓之前，先到黃竹坑體育館接受病毒檢測，並形容為「無痛、甚至有點愉快的檢測經驗」。他稱，檢測流程相當暢順，人流不算太多，工作人員將他由入口帶到登記處，期間社交距離等防感染措施的保障充足。幾分鐘後，醫護人員就替他進行檢測，他們技巧熟練專業，過程全無不適。全程不足十五分鐘，臨離開前更獲贈口罩。

他反問，為何明知自己感染風險不高，但亦一樣參與全民檢測？他說，由於有近兩成的新型冠狀病毒患者可能沒有病徵，所以根本無人能夠百分百肯定自己不會帶有病毒。再者，即使能保證自己不帶病毒，基於公民責任，早日讓政府掌握整體形勢，在制定防疫策略時，有更大的科學依據作為參考，對社區防控也更為有效。無論認為自己是否隱形患者，他認為每位市民都可以協助完成這項為香港有益的防疫措施。就公立醫院而言，及早找出隱形患者，對住院病人和前線醫護人員都有更大保障。

促工會三思 勿令市民誤解

他續稱，有醫管局的員工以工會的名義杯葛這項計劃，他希望強調，加強社區檢測找出隱形病人，不但有助針對疫情，保障住院病人，亦保障醫護人員的安全。他希望工會「三思」、「不要引起市民的誤解」，最終延誤防疫機會。他又指，今次全民檢測的成敗，取決於大家的支持和信任，若能成功，將可減低病毒進一步在社區傳播的風險，大家亦可早日回復正常生活。

衞生署署長陳漢儀在衞生署牙科服務主任顧問醫生林德昭和護士總監馮瑪莉陪同下，實地了解灣仔伊利沙伯體育館中心的運作檢測流程和配置，以及不同崗位的人手配合。三人即場接受鼻腔和咽喉合併拭子採樣以作檢測。陳漢儀感謝同事克盡己職、發揮專業精神，積極參與相關工作，促使份民檢測能夠順利運作。她又呼籲市民積極參與普及社區檢測計劃，以盡早識別沒病徵而帶病毒的隱形患者，盡快將病毒的傳播鏈截斷。