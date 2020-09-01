全民檢測｜許樹昌參與首日採樣工作：唔覺辛苦　整體安排順利

普及社區檢測計劃今日（1日）展開，全港141個社區檢測中心早上8時開始運作。政府抗疫專家小組成員，中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌亦有參與首日的採樣工作，中午下班後接受傳媒訪問，談及感受時指「唔覺辛苦」，認為整體安排順利。另外，亦有工作人員首次為真人採樣，指初初會有護士指導，採樣難度不高。

工作接近四小時，長期戴著N95口罩、面罩等裝備，許樹昌的面上亦留有紅痕．被問及感受時，他指「唔覺辛苦，全日開工同事可能會辛苦啲。」談及整體安排，他認為場館空氣非常好，時間編排上亦鬆動。其所屬的小組共有十多人，成員包括普通科醫生、醫科生、護士學生、放射科學生等，形容工作過程「合作愉快，好順利。」

許樹昌提到，間中有市民取樣後打噴嚏，但由於工作人員早已準備紙巾，「乞嗤嗰陣已經捂晒口鼻」，故不會污染場地。衞生署早前表示，場館內的垃圾不會視作醫療廢料，許解釋場內棄置的通常是用過的手套等，「都比較乾淨」，又指每半小時有工作人員清理垃圾。

綜觀上半日的工作，他認為整體順利，不過提到其一個樣「蝦碌」位，穿衣、卸衣區域是分開的，惟最初卸衣位置忘了放置口罩，「啲人要用紙巾捂住塊面去攞口罩，少少蝦碌，不過後尾都解決咗」。

部分工作人員首次「撩人」 認為難度不高

救護員阿黃（化名）亦是工作人員之一，他指事前出席了半日課程，不過都是在假人模型實習，今日首次為真人採樣，指初初在旁有護士指導，認為難度不高，坦言部分市民過程中會打噴嚏、咳嗽，擔心有傳播風險。

有市民途中咳嗽、打噴嚏

另外一名工作人員，持藥劑師牌照的陳小姐則透露，今早為市民採樣時，至少3名市民途中咳嗽，但認為有足夠裝備，問題不大，亦即時更換面罩、口罩、帽。

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