全民檢測｜首日8.2萬人完成採樣　32中心預約爆滿　周四起增名額

全民檢測「普及社區檢測計劃」今日（1日）正式開始。公務員事務局局長聶德權表示，截至今日下午5時，總登記人數為65.1萬人，今日下午4時前，共有8.2萬人完成檢測，當中8,000人未有預約。聶德權形容，今日整體運作暢順。聶德權表示，有32間檢測中心這7天預約額滿，故會於9月3日（周四）起增加有關中心額外名額。

聶德權：預約出席率超過九成

聶德權表示，共有8.2萬人完成檢測，當中7.4萬人是經預約檢測，有8,000人未有預約。他指，按預約出席率有九成，認為情況不錯，今日收集到的樣本會送往實驗室，一日分兩次送到「火眼實驗室」，化驗結果需要24小後才有。

視乎今明情況決定是否延長計劃​

至於會否延長計劃多7天，他指要視乎這兩天情況再作決定，呼籲更多人盡早預約。就每間中心每一時段的名額人數，聶德權指不會公布，僅透露每間中心情況不同，是取決於醫護人員數目、醫療團隊速度、採樣市民反應等很多因素，會整體檢視後評估。

食物及衞生局局長陳肇始表示，今日有逾2,000名醫護人員在檢測中心採樣，另有2,400名支援人員。陳肇始指，從報道了解到參與市民意見，「大致覺得採樣便捷、方便、快捷、無咩唔舒服，係市民親身經歷。」指要澄清「不實謠言」。

被問到65.1萬人預約登記，佔全港人口不足七分一，聶德權表示，樂見有65萬人預約，這是自願計劃，沒有預設目標，如市民有疑憂，會加強宣傳及解釋，他亦提到有「不實謠言」但相信會「不攻自破」。有89宗個人資料被登記預約，有44宗懷疑盜用資料會交予警方處理。

▼18區141個社區檢測中心一覽▼

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