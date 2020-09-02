限聚令｜許樹昌倡放寬至四人　確診持續低水平可重開健身室

普及社區檢測計劃昨日（1日）展開，中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌曾到其中一個中心進行檢查示範，他今日（2日）於一個電台節目中表示，如一切運作暢順，而地點人數不多，認為可以於每節時段增加名額，進行更多測試。他又指，現時疫情較平穩，如情況持續向下，如確診數字處於低水平，限聚令可由二人放寬至四人，並重開健身室。 他又呼籲市民參與，相信如果全民檢測能找出很多確診者，市民或會「一窩蜂」衝去接受檢測。而現時30分鐘一個時段相對鬆動，可縮短每節時間，或延長中心開放時間，而檢測中心的手套和棉花棒由康文署負責處理，若當作醫療廢物處理會較穩妥。

中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌（右）昨日到其中一個中心進行檢查示範，他今日（2日）於一個電台節目中表示，如一切運作暢順，而地點人數不多，認為可以於每節時段增加名額，進行更多測試。（資料圖片）

全港141個社區檢測中心於昨日早上8時開始運作。 許樹昌表示，認為一切運作暢順，而地點人數不多，認為可以於每節時段增加名額，進行更多測試。

但他認為，現時登記人數為71萬多人，佔全港市民數比率不算高，若進行檢測的人數最終只有一百多萬人，參考樣本的數字即不算高，呼籲市民參與。公務員事務局局長聶德權以「進一步可以外遊」，以數字作為「籌碼」與鄰近地區洽談旅遊氣泡，放寬旅遊限制，如數字只有百多萬人，代表性未必夠。

▼9月1日為首日全民檢測開始▼

+ 9 + 9 + 9

▼8.28重新開放場所▼

但他強調，現時的確診人數的確有回落，但仍有不少無源頭的確診個案，認為社區有隱形患者存在，認為比例維持佔每日確診人數的兩成，比較安全。

現時疫情有所緩和，若確診人數維持低水平，相信可進一步放寬現時限聚措施，由二人放寬至四人，堂食時間亦可延長到晚上約10時，重開健身室、運動場所，但強調放寬要循序漸進，不能過急，「如果一下子延長太多，市民就會以為無事，近正常咁出曬街就好似上次咁鬆懈咗。

▼01實測咽喉拭子採樣▼