全民檢測｜醫管局員工陣線拒「回頭是岸」　反指被林鄭標籤反政府

全民檢測「普及社區檢測計劃」自昨日（1日）起展開，醫管局員工陣線繼於2月初新冠肺炎爆發時發起醫護人員罷工，連日再發起杯葛檢測行動，指檢測欠科學根據，特首林鄭月娥昨逐點反駁，促該會「回頭是岸」，支持檢測計劃。 醫管局員工陣線副主席羅卓堯在電台節目表示，近兩屆政府對專家及專業團體的態度有轉變，一旦提出意見很快會被標示為「反中央、反政府」，政府亦不會採納專家的意見，做法是以政治凌駕專業意見，甚至凌駕公共衛生領域。羅稱「我反而想叫佢回頭是岸」，善用「國家隊」的資源做有科學根據的事，如加強追蹤確診患者密切接觸者的工作，以及為高風險人士做多於一次病毒檢測。

指政府不衡量「專業團體」意見

醫管局員工陣線副主席羅卓堯今日（2日）接受港台《千禧年代》訪問時，回應特首的逐點反駁，他稱近兩屆政府對專家及專業團體的意見廳度有很大轉變，「我反而想叫佢回頭是岸」。他強調員工陣線無太多考慮，只是引述科學文獻提出大型檢測欠科學根據，又引述政府抗疫專家曾建議，檢測需配合居家令，世衛亦提倡應將資源用於高風險群組，惟政府未見採納意見。

羅續指，以往政府會衡量專業人士意見，再視乎應可推行計劃，但現時專業團體一有意見，就被標示為「反中央、反政府」，政府不會檢視計劃不足而直接推行，做法是以政治凌駕專業意見，甚至凌駕公共衛生領域。

羅卓堯認為，公共衛生領域講求資源分配，既然政府有「國家隊」支援，應考慮如何善用資源，他稱本港有患者的追蹤工作做得不足，致有密切接觸者入院逾一個月後再確診，引伸至多名病人需檢疫，「國家隊」的資源應用於追蹤工作，以及可將檢測能力用於為高風險群組做多於一次檢測，這些都是有科學支持的事。

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至於「封關唔應再係議題」的批評，羅卓堯指用此詞彙是相對簡單的說法、令人易明白，已多次就「封關」作解釋，是要求政府在入境者檢疫上做得嚴謹，要求相關人士需隔離14日，並非禁止貨物及港人進出，惜說法被建制派多次扭曲。他斥本港首兩波疫情都是由輸入個案引起，與關口措施有關，反問為何第三波疫情仍重蹈覆轍，由海員免檢疫引爆。

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特首「最愛護醫管局」的說法，羅卓堯重提政府在第一波疫情爆發、醫管局最缺防護裝備時，未見有實質支援，需靠醫管局自行採購，他認為政府支援醫管局工作是責無旁貸。

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