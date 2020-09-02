全民檢測｜首日九成登記市民出席　聶德權以「外遊籌碼」籲參與

普及社區檢測計劃於昨日展開，政府表示141個社區檢測中心整體運作暢順，首日共有約12萬6千名市民前往登記採樣。公務員事務局局長聶德權今日（2日）於一電台訪問中透露，截至今日早上8時，有71.6萬市民已預約登記參與檢測，今日共82間中心預約滿額；而昨日一共有12.6萬名市民已完成採樣，出席率達九成。他於節目中以「可以再外遊」來呼籲市民登記檢測，「多啲人做檢查搵到多樣本，相信好多想外出旅遊嘅香港人都可以快啲去日本、台北，以至內地旅遊，可盡快可恢復。」

101宗個人資料被登記

聶說，昨日的出席率達九成，而有部份未有作登記的市民，亦有前往中心並完成程序。他續說，按現時情況，包括各區採樣及將樣本進行化驗程序，實際上每實驗室可處理30萬個樣本，推算兩星期的檢查行動能夠完成超過200萬個樣本，坦言較原定的500萬低，強調現時按實際運作而計算。

另外，至今一共接獲101宗個案個人資料被使用作登記，當中52宗懷疑盜用他人資料，已交由警方處理。

▼全民檢測首日情況▼

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明日起增加預約名額

聶德權強調計劃是自願性質，但今次計劃數據，有一定參考作用，考慮昨日的運作經驗，見到有中心連續7日預約滿額，審視其檢測能力後，由明日起會將社區檢測中心的預約名額增加，呼籲市民登記檢驗，強調行動為社區防疫行動重要，可令社會找到隱形患者，減社區再爆發風險，並可推前社會回復正常，盡早結束疫情，有正面作用。

作旅遊氣泡「籌碼」

聶德權又以「有機會」再度外遊作勸告，「多啲人做檢查搵到多樣本，相信好多想外出旅遊嘅香港人都可以快啲去日本、台北，以至內地旅遊，可盡快可恢復。」他指可以作為跟其他較安全地區互通旅遊氣泡的「籌碼」，如與其他地方商討旅遊氣泡，或豁免到內地檢疫14天安排。

他又稱，昨日的運作順利，不少市民按實際情況下，現時的登記數字相信會有所上升，現時亦已穩步向上，而市民今日上網會見到，之前滿額的中心現已加名額可供預約，下一步會再決定需否延長計劃7日，屆時可能只延長部份較「旺場」的中心。